Intelsat وaalyria توقعان اتفاقًا لتطوير الاتصال المتعدد المدارات
التاريخ
9/12/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت شركة Intelsat، التي تضطلع بتشغيل إحدى أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم والمزود الرائد للاتصالات الجوية (IFC)، بتوقيع مذكرة تفاهم (MoU) اليوم مع Aalyria، ومقرها ليفرمور، كاليفورنيا، وهي شركة متقدمة تتخصص في البرمجيات وتعدُّ رائدة اتصالات الشبكات الضوئية، ما يتضمن التزامات مالية لتعزيز تطوير تقنية بصرية جديدة من شأنها نقل كميات قياسية من البيانات بين الأرض والفضاء.
يقول Bruno Fromont، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Intelsat: "إن تقنيات Aalyria الرائدة توفر لنا الفرصة لمتابعة اتصال آمن للغاية بسرعات غير مسبوقة، وفتح حدود جديدة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وسيعمل التعاون بين Intelsat وAalyria على تمكين اتصالات النطاق العريض المتنقلة المحسنة ويمثل خطوة تقدم أخرى نحو رؤية الشبكة الموحدة للجيل القادم التي يتم تمكينها من خلال الشبكات المعرفة بالبرمجيات وعمليات نظم 5G والمدارات المتعددة."
وتنشئ مذكرة التفاهم إطارًا للشركتين لنشر تقنيات Aalyria بشكل تعاوني، وهي عبارة عن منصة برمجيات وأجهزة يمكنها تنسيق الاتصال الأرضي والفضائي البصري الثنائي الاتجاه للأقمار الصناعية بسرعات تصل إلى مئات الجيجابايت في الثانية. وستوفر هذه التقنيات اتصالاً آمنًا وفائق السرعة للعملاء الحكوميين والتجاريين على المستوى الأرضي. وعند التشغيل في في عام 2024، ستقوم Aalyria بتسليم ملفات بيانات ضخمة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تكوين النسخ الاحتياطية من الشبكات التي نفدت سعتها أو تعرضت للخطر.
ومن جهته، قال Chris Taylor، الرئيس التنفيذي لشركة Aalyria: "إن التطورات التي تم تحقيقها من هذا التعاون ستحقق للاتصالات الفضائية قفزة تشبه ما حققه الانتقال من النحاس إلى الألياف الضوئية بالنسبة إلى الاتصالات الأرضية. إن شبكة Aalyria الجديدة المتعددة المدارات والمقدمة كخدمة من المقرر أن تكون علامة فارقة في التاريخ من خلال توفير اتصال بصري آمن بالكامل سعته مئات الجيجابت في الثانية مع التركيز على اتصال متعدد التيرابت لمجموعة متنوعة من المنصات و البيئات، بما في ذلك المركبات الفضائية والطائرات والعمليات البحرية والعمليات الميدانية التي تُجرى عن بُعد. وبفضل ريادة Intelsat في الصناعة وتكنولوجيا Aalyria النابغة، نتعاون لوضع تعريف جديد لما هو ممكن، وإنشاء قدرة أساسية لقيادة وتمكين اقتصاد فضائي جديد نابض بالحياة."
معلومات عن Intelsat
يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. ومن خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تمكن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماء، لمد جسور التواصل والتعاون والتعايش بينهم أينما كانوا. ومنذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، تبوأت الشركة موقع الريادة في صناعة الأقمار الصناعية في خدمة عملائها والعالم بأسره. يعتمد فريق Intelsat على إرث ثري من الابتكار ويركز على معالجة جيل جديد من التحديات، ويضع نصب عينيه اليوم "الإنجازات غير المسبوقة التالية" في الفضاء حيث يقوم بإحداث ثورة في هذا المجال ويقود التحول الرقمي للصناعة.
معلومات عن Aalyria
Aalyria هي شركة عالمية متقدمة في مجال تقنيات الشبكات والاتصالات بالليزر. وهي تُحدث ثورة في الاتصال على المستوى الأرضي وفي الفضاء. ومن منتجات الشركة حل Tightbeam، وهو أول حلول بصريات الفضاء الحر المتماسكة والمصححة بحسب الغلاف الجوي في العالم، وSpacetime، المنصة الوحيدة لتنسيق الشبكات المعرفة بالبرمجيات والمدارات بالكامل، وهما يساعدان العملاء من الجهات الحكومية والتجارية في إعادة تصور نماذج الأعمال والمهام لزيادة فعالية أصول شركاتهم وكفاءتها وربحيتها.
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