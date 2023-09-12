يقول Bruno Fromont، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Intelsat: "إن تقنيات Aalyria الرائدة توفر لنا الفرصة لمتابعة اتصال آمن للغاية بسرعات غير مسبوقة، وفتح حدود جديدة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وسيعمل التعاون بين Intelsat وAalyria على تمكين اتصالات النطاق العريض المتنقلة المحسنة ويمثل خطوة تقدم أخرى نحو رؤية الشبكة الموحدة للجيل القادم التي يتم تمكينها من خلال الشبكات المعرفة بالبرمجيات وعمليات نظم 5G والمدارات المتعددة."

وتنشئ مذكرة التفاهم إطارًا للشركتين لنشر تقنيات Aalyria بشكل تعاوني، وهي عبارة عن منصة برمجيات وأجهزة يمكنها تنسيق الاتصال الأرضي والفضائي البصري الثنائي الاتجاه للأقمار الصناعية بسرعات تصل إلى مئات الجيجابايت في الثانية. وستوفر هذه التقنيات اتصالاً آمنًا وفائق السرعة للعملاء الحكوميين والتجاريين على المستوى الأرضي. وعند التشغيل في في عام 2024، ستقوم Aalyria بتسليم ملفات بيانات ضخمة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تكوين النسخ الاحتياطية من الشبكات التي نفدت سعتها أو تعرضت للخطر.

ومن جهته، قال Chris Taylor، الرئيس التنفيذي لشركة Aalyria: "إن التطورات التي تم تحقيقها من هذا التعاون ستحقق للاتصالات الفضائية قفزة تشبه ما حققه الانتقال من النحاس إلى الألياف الضوئية بالنسبة إلى الاتصالات الأرضية. إن شبكة Aalyria الجديدة المتعددة المدارات والمقدمة كخدمة من المقرر أن تكون علامة فارقة في التاريخ من خلال توفير اتصال بصري آمن بالكامل سعته مئات الجيجابت في الثانية مع التركيز على اتصال متعدد التيرابت لمجموعة متنوعة من المنصات و البيئات، بما في ذلك المركبات الفضائية والطائرات والعمليات البحرية والعمليات الميدانية التي تُجرى عن بُعد. وبفضل ريادة Intelsat في الصناعة وتكنولوجيا Aalyria النابغة، نتعاون لوضع تعريف جديد لما هو ممكن، وإنشاء قدرة أساسية لقيادة وتمكين اقتصاد فضائي جديد نابض بالحياة."

معلومات عن Intelsat

يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. ومن خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تمكن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماء، لمد جسور التواصل والتعاون والتعايش بينهم أينما كانوا. ومنذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، تبوأت الشركة موقع الريادة في صناعة الأقمار الصناعية في خدمة عملائها والعالم بأسره. يعتمد فريق Intelsat على إرث ثري من الابتكار ويركز على معالجة جيل جديد من التحديات، ويضع نصب عينيه اليوم "الإنجازات غير المسبوقة التالية" في الفضاء حيث يقوم بإحداث ثورة في هذا المجال ويقود التحول الرقمي للصناعة.

معلومات عن Aalyria

Aalyria هي شركة عالمية متقدمة في مجال تقنيات الشبكات والاتصالات بالليزر. وهي تُحدث ثورة في الاتصال على المستوى الأرضي وفي الفضاء. ومن منتجات الشركة حل Tightbeam، وهو أول حلول بصريات الفضاء الحر المتماسكة والمصححة بحسب الغلاف الجوي في العالم، وSpacetime، المنصة الوحيدة لتنسيق الشبكات المعرفة بالبرمجيات والمدارات بالكامل، وهما يساعدان العملاء من الجهات الحكومية والتجارية في إعادة تصور نماذج الأعمال والمهام لزيادة فعالية أصول شركاتهم وكفاءتها وربحيتها.

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