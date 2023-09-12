إعلان Exante Data تقلد Michael Trounce منصب مستشار عالمي للعملاء
التاريخ
9/12/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Exante Data إعلان تقلد Michael Trounce منصب مستشار عالمي للعملاء، إذ إن Mike يتمتع بسيرة ذاتية مذهلة، فقد شارك في تأسيس Trounceflow وشغل منصب مدير الأبحاث في JP Morgan وStandard Chartered.
يتمتع Michael بمجموعة مهارات فريدة في مجال تدفقات رأس المال والأسواق الناشئة وعلوم البيانات، لذا يسعدنا تعيينه في الشركة إذ ستساعدنا خبرته الكبيرة في مد جسور التواصل مع جمهور عالمي في إطار خطتنا لتعزيز قاعدة عملائنا.
ستواصل Exante Data الاستثمار في المحتوى الرائد في السوق مع تعزيز خدماتنا بالتوازي مع مساعدة المستثمرين الرواد على مستوى العالم في تحقيق النجاح.
عن Exante Data
تأسست Exante Data في عام 2016 على يد Jens Nordvig وهي شركة متخصصة في مجال توفير بيانات الملكية والتحليلات المتميزة للمؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، وتتمثل مهمتها في توفير إجابات أفضل عن الأسئلة الكلية الرئيسية عن طريق البيانات والتحليلات الدقيقة.
تساعد Exante Data المستثمرين في زيادة العائدات عن المتوقع في الأسواق الكلية العالمية، عن طريق استخلاص الإشارات ذات الصلة من مجموعات كبيرة من البيانات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التفسير البشري.
تتوفر أدواتنا الابتكارية ونواتج النماذج للعملاء بغية تيسير عمليات البحث الداخلية، بما في ذلك عن طريق API.
جدير بالذكر أن Exante Data تقدم خدمة شاملة متنوعة، إذ توفر بيانات ملكية وتحليلات وبحوث ذات طابع خاص وأفكارًا تجارية إلى جانب التفاعل اليومي مع فريقنا من المحللين المتميز.
تابعنا على: . Twitter: @ExanteData . Substack: Money: Inside and Out
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN12092023004146001356ID1107054892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.