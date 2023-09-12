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إعلان Exante Data تقلد Michael Trounce منصب مستشار عالمي للعملاء

9/12/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Exante Data إعلان تقلد Michael Trounce منصب مستشار عالمي للعملاء، إذ إن Mike يتمتع بسيرة ذاتية مذهلة، فقد شارك في تأسيس Trounceflow وشغل منصب مدير الأبحاث في JP Morgan وStandard Chartered.

يتمتع Michael بمجموعة مهارات فريدة في مجال تدفقات رأس المال والأسواق الناشئة وعلوم البيانات، لذا يسعدنا تعيينه في الشركة إذ ستساعدنا خبرته الكبيرة في مد جسور التواصل مع جمهور عالمي في إطار خطتنا لتعزيز قاعدة عملائنا.

ستواصل Exante Data الاستثمار في المحتوى الرائد في السوق مع تعزيز خدماتنا بالتوازي مع مساعدة المستثمرين الرواد على مستوى العالم في تحقيق النجاح.

عن Exante Data

تأسست Exante Data في عام 2016 على يد Jens Nordvig وهي شركة متخصصة في مجال توفير بيانات الملكية والتحليلات المتميزة للمؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، وتتمثل مهمتها في توفير إجابات أفضل عن الأسئلة الكلية الرئيسية عن طريق البيانات والتحليلات الدقيقة.

تساعد Exante Data المستثمرين في زيادة العائدات عن المتوقع في الأسواق الكلية العالمية، عن طريق استخلاص الإشارات ذات الصلة من مجموعات كبيرة من البيانات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التفسير البشري.

تتوفر أدواتنا الابتكارية ونواتج النماذج للعملاء بغية تيسير عمليات البحث الداخلية، بما في ذلك عن طريق API.

جدير بالذكر أن Exante Data تقدم خدمة شاملة متنوعة، إذ توفر بيانات ملكية وتحليلات وبحوث ذات طابع خاص وأفكارًا تجارية إلى جانب التفاعل اليومي مع فريقنا من المحللين المتميز.

تابعنا على: . Twitter: ‎@ExanteData . Substack: Money: Inside and Out

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