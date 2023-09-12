Tuesday, 12 September 2023 10:00 GMT

ماذا تستفيد من تناول التين؟

9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- كنز من المواد الغذائية
التين مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين بـ6 والبوتاسيوم والكالسيوم ومواد أخرى وتناوله يساعد على تنشيط الجسم.
2- يخلص من الوزن الزائد
فهو مصدر غني بالألياف ويشعرك بالشبع ويساعد على كبح الرغبة بتناول الطعام ويمنع الجلوكوز في الدم من التحول إلى دهون وبالتالي يمنع زيادة الوزن.
3- يمنع الإمساك
يعتبر التين الطازج أو المجفف مصدرًا غنيًا للألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.
4- خفض الكولسترول
تساعد ألياف البكتين الموجودة في التين على تخفيض الوزن مما يساعد على تقليل الدهون والكوليسترول في الدم.
5- يحمي العظام
يحتوي التين ما يقرب 79 ملج من الكالسيوم وكميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم وعلى كميات صغيرة من الفوسفور.
6- يحسن من صحة الجهاز الهضمي
التين غني بالألياف الغذائية ويحتوي على كمية مناسبة من السكريات البسيطة للمساعدة في تحسين جودة بروبيوتيك في القناة الهضمية وتعزيز حركية الأمعاء.
7- مصدر غني من المواد المضادة للأكسدة
كل كوب من التين يوفر أكثر من 50% من الاحتياجات اليومية من مضادات الأكسدة، وتمنع هذه المواد الكيميائية ضرر الطفرات الجينية للخلايا.
8- يمنع الأمراض الالتهابية والسرطانات الأولية
إن الاستهلاك المنتظم للتين يمنع حدوث العديد من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والأمراض الروماتيزمية. والعديد من أنواع السرطان.

MENAFN12092023000089011017ID1107054843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث