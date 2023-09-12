ماذا تستفيد من تناول التين؟
التاريخ
9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- كنز من المواد الغذائية
التين مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين بـ6 والبوتاسيوم والكالسيوم ومواد أخرى وتناوله يساعد على تنشيط الجسم.
2- يخلص من الوزن الزائد
فهو مصدر غني بالألياف ويشعرك بالشبع ويساعد على كبح الرغبة بتناول الطعام ويمنع الجلوكوز في الدم من التحول إلى دهون وبالتالي يمنع زيادة الوزن.
3- يمنع الإمساك
يعتبر التين الطازج أو المجفف مصدرًا غنيًا للألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.
4- خفض الكولسترول
تساعد ألياف البكتين الموجودة في التين على تخفيض الوزن مما يساعد على تقليل الدهون والكوليسترول في الدم.
5- يحمي العظام
يحتوي التين ما يقرب 79 ملج من الكالسيوم وكميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم وعلى كميات صغيرة من الفوسفور.
6- يحسن من صحة الجهاز الهضمي
التين غني بالألياف الغذائية ويحتوي على كمية مناسبة من السكريات البسيطة للمساعدة في تحسين جودة بروبيوتيك في القناة الهضمية وتعزيز حركية الأمعاء.
7- مصدر غني من المواد المضادة للأكسدة
كل كوب من التين يوفر أكثر من 50% من الاحتياجات اليومية من مضادات الأكسدة، وتمنع هذه المواد الكيميائية ضرر الطفرات الجينية للخلايا.
8- يمنع الأمراض الالتهابية والسرطانات الأولية
إن الاستهلاك المنتظم للتين يمنع حدوث العديد من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والأمراض الروماتيزمية. والعديد من أنواع السرطان.
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