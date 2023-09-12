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تحدي شيبس يودي بحياة مراهق

9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي صبي، يبلغ من العمر 14 عامًا، من ماساتشوستس في الولايات المتحدة بشكل مأساوي، الجمعة الماضي، بعد ساعات من تناوله شريحة تورتيلا مملوءة بتوابل مصنوعة من أشد أنواع الفلفل الحار في العالم.
يتم تسويق الشريحة المفردة على أنها ((تحدي شريحة واحدة))، وتأتي في صندوق على شكل نعش مزين بجمجمة حمراء، ومرفقة بقائمة تحذيرات، تحذر النساء الحوامل أو اللاتي لديهن حالة طبية، من تناول محتوياتها.
بعد وقت قصير من تناوله التورتيلا، زار هاريس ولوباه ممرضة مدرسته، وهو يشكو من آلام في المعدة، بينما كان قبل تناولها يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني أي حالة طبية يمكن أن تفسر بسهولة أي مضاعفات محتملة. لكن في غضون ساعات من إعادته إلى المنزل، فقد الوعي، وتوقف عن التنفس، وتم إعلان وفاته في المستشفى. وفي حين أن نتائج التشريح لم تؤكد بعد سبب الوفاة، فقد دعت والدة هاريس إلى سحب المنتج من البيع.
تقوم المسابقة المتطرفة ((تحدي الرقاقة الواحدة)) على تشجيع المستهلكين على تحمل الحرق الحتمي الذي يشعرون به مع تناول الرقاقة أطول فترة ممكنة.
وتصدر الشركة كل عام نسخة محدثة لهذا التحدي، تتضمن مكونات مصنوعة من مجموعة متنوعة من الفلفل المزروع، بحيث يحتوي على محتوى حراري مرتفع بشكل لا يصدق. وفي هذا العام، تم استخدام فلفل ((ناغا فيبر))، وهو الفلفل الذي تم إعلانه أنه الأكثر حرارة في العالم لعام 2011.

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