تحدي شيبس يودي بحياة مراهق
التاريخ
9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي صبي، يبلغ من العمر 14 عامًا، من ماساتشوستس في الولايات المتحدة بشكل مأساوي، الجمعة الماضي، بعد ساعات من تناوله شريحة تورتيلا مملوءة بتوابل مصنوعة من أشد أنواع الفلفل الحار في العالم.
يتم تسويق الشريحة المفردة على أنها ((تحدي شريحة واحدة))، وتأتي في صندوق على شكل نعش مزين بجمجمة حمراء، ومرفقة بقائمة تحذيرات، تحذر النساء الحوامل أو اللاتي لديهن حالة طبية، من تناول محتوياتها.
بعد وقت قصير من تناوله التورتيلا، زار هاريس ولوباه ممرضة مدرسته، وهو يشكو من آلام في المعدة، بينما كان قبل تناولها يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني أي حالة طبية يمكن أن تفسر بسهولة أي مضاعفات محتملة. لكن في غضون ساعات من إعادته إلى المنزل، فقد الوعي، وتوقف عن التنفس، وتم إعلان وفاته في المستشفى. وفي حين أن نتائج التشريح لم تؤكد بعد سبب الوفاة، فقد دعت والدة هاريس إلى سحب المنتج من البيع.
تقوم المسابقة المتطرفة ((تحدي الرقاقة الواحدة)) على تشجيع المستهلكين على تحمل الحرق الحتمي الذي يشعرون به مع تناول الرقاقة أطول فترة ممكنة.
وتصدر الشركة كل عام نسخة محدثة لهذا التحدي، تتضمن مكونات مصنوعة من مجموعة متنوعة من الفلفل المزروع، بحيث يحتوي على محتوى حراري مرتفع بشكل لا يصدق. وفي هذا العام، تم استخدام فلفل ((ناغا فيبر))، وهو الفلفل الذي تم إعلانه أنه الأكثر حرارة في العالم لعام 2011.
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