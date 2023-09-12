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طائرة تهبط بدون أمتعة

9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت طائرة سويسرية، كانت متجهة من زيورخ إلى بيلباو في إسبانيا السبت، من دون أمتعة الركاب، في واقعة فاجأت هؤلاء، على ما أفادت وسائل إعلام. بينما عزت الخطوط الجوية السويسرية ما حصل إلى نقص عدد الموظفين في المطار.
وأشارت صحيفة ((بليك)) اليومية إلى أن ركاب الرحلة التابعة للخطوط الجوية السويسرية، المتجهة إلى المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، انتظروا أكثر من ساعتين مساء السبت أمام الحزام الناقل الذي توضع عليه الحقائب، لكن من دون جدوى.
وأكد الناطق باسم الخطوط الجوية السويسرية، كافين أمبالام، أن الطائرة التي تعمل لمصلحة شركة الطيران ((إديلويس)) أقلعت مع 111 راكبا، ومن دون أي أمتعة على متنها.

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