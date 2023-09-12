طائرة تهبط بدون أمتعة

طائرة تهبط بدون أمتعة
التاريخ
9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت طائرة سويسرية، كانت متجهة من زيورخ إلى بيلباو في إسبانيا السبت، من دون أمتعة الركاب، في واقعة فاجأت هؤلاء، على ما أفادت وسائل إعلام. بينما عزت الخطوط الجوية السويسرية ما حصل إلى نقص عدد الموظفين في المطار.
وأشارت صحيفة ((بليك)) اليومية إلى أن ركاب الرحلة التابعة للخطوط الجوية السويسرية، المتجهة إلى المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، انتظروا أكثر من ساعتين مساء السبت أمام الحزام الناقل الذي توضع عليه الحقائب، لكن من دون جدوى.
وأكد الناطق باسم الخطوط الجوية السويسرية، كافين أمبالام، أن الطائرة التي تعمل لمصلحة شركة الطيران ((إديلويس)) أقلعت مع 111 راكبا، ومن دون أي أمتعة على متنها.
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