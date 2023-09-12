Tuesday, 12 September 2023 10:00 GMT

مقتل أخطر تجار المخدرات

9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السلطات المصرية مقتل عنصر إجرامي يدعى ((فرامل))، وثلاثة آخرين شديدي الخطورة في أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن خلال حملة، لضبطهم بأسوان.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسوان مكان وجود ((فرامل)) بدائرة مركز كوم أمبو، وبصحبته آخرون.
وذكرت صحيفة الأهرام أنه تم تشكيل فريق بقيادة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، لضبطهم. ومع اقتراب القوات، أطلق ((فرامل)) و3 آخرين بصحبته الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهم بالمثل.
وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع العناصر الإجرامية، وضبط بحوزتهم ((2 بندقية آلية – 4 خزن – 2 بندقية خرطوش – فرد محلي - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو (40 كيلو جراما) – كمية من مخدر الهيروين (2 كيلو جرام))).
كما ضُبطت كمية من مخدر الشابو (3 كيلو جرامات).

MENAFN12092023000089011017ID1107054840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث