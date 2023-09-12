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ثوران كيلاويا للمرة الثالثة

9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا في جزيرة بيج آيلاند بهاواي بدأ في الثوران بعد ظهر الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.
وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقا في قاعدة فوهة البركان التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.
وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، أن الثوران ((لا يشكل تهديدا على المناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية))، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.
وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية. ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى ((تحذير))، وغيّرت رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر، وهو أعلى درجة.
يقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وفي 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.
وقد ثار البركان في يناير ويونيو من هذا العام.

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