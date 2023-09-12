ثوران كيلاويا للمرة الثالثة
التاريخ
9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا في جزيرة بيج آيلاند بهاواي بدأ في الثوران بعد ظهر الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.
وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقا في قاعدة فوهة البركان التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.
وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، أن الثوران ((لا يشكل تهديدا على المناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية))، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.
وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية. ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى ((تحذير))، وغيّرت رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر، وهو أعلى درجة.
يقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وفي 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.
وقد ثار البركان في يناير ويونيو من هذا العام.
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