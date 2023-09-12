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أمريكا تواصل البحث عن مجرم خطير

9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يستمر البحث عن قاتل هرب من سجن قرب فيلادلفيا، وهي مطاردة أصبحت محرجة بالنسبة إلى الشرطة الأمريكية التي رصدته مرات عدة دون أن تتمكن من القبض عليه بعد 11 يوما على فراره.
ودانيلو كافالكانتي برازيلي يبلغ 34 عاما حكم عليه منتصف أغسطس بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل صديقته السابقة.
وقد رُصد مجددا ليل السبت الأحد بفضل صور التقطتها كاميرات مراقبة قرب مدينة فينيكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.
وفي صور نشرتها السلطات بدا الرجل مغطيا رأسه وحليق الذقن ورُجح أن يكون ذلك لتغيير مظهره بعد نشر مذكرة تفتيش سابقة أظهرته ملتحيا.
وقال اللفتنانت كولونيل جورج بيفنز من شرطة ولاية بنسلفانيا إن الشرطة تمكنت أيضا من تتبّع أثر شاحنة بيضاء أُبلِغ عن سرقتها واستخدمها الفارّ قبل أن يتركها لأن ((وقودها نفد)).
الأسبوع الفائت، بدأت سلطات إنفاذ القانون المحلية بدعم من الشرطة الفدرالية (إف بي آي) وعناصر متخصصين في تعقب الهاربين، عملية تفتيش واسعة حول ميدان كينيت، في ضواحي فيلادلفيا، شارك فيها مئات العناصر والمروحيات والطائرات بلا طيار ووحدات الكلاب المدربة، في وقت أغلق عدد من مدارس المنطقة أبوابه.
لكن كافالكانتي أفلت منهم، وهو ما أثار سخرية وانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.
ولتبرير ذلك قال بيفنز إنه لا يوجد ((طوق أمني محكم بنسبة مئة في المئة))، شارحا أن الرجل الفارّ أفاد من وجود ((أنفاق)) أو ((خنادق تصريف كبيرة جدا يستحيل تأمينها)). وأضاف أن سوء الأحوال الجوية جعل البحث الجوي أكثر صعوبة.
وتابع ((في نهاية المطاف أنا واثق من أننا سنعتقله))، كاشفا أن كافالكانتي يطلب المساعدة وحاول الاتصال في منطقة فينيكسفيل مع اثنين من معارفه اللذين اتصلا بالشرطة.
وأكد الشرطي أيضا أن شقيقته الموجودة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، قد ألقي القبض عليها.
وحُكم على الرجل في 22 أغسطس بالسجن مدى الحياة لطعنه صديقته السابقة حتى الموت أمام ناظريّ طفل الضحية خلال مشادّة في أبريل 2021.

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