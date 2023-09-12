أمريكا تواصل البحث عن مجرم خطير

أمريكا تواصل البحث عن مجرم خطير
التاريخ
9/12/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يستمر البحث عن قاتل هرب من سجن قرب فيلادلفيا، وهي مطاردة أصبحت محرجة بالنسبة إلى الشرطة الأمريكية التي رصدته مرات عدة دون أن تتمكن من القبض عليه بعد 11 يوما على فراره.
ودانيلو كافالكانتي برازيلي يبلغ 34 عاما حكم عليه منتصف أغسطس بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل صديقته السابقة.
وقد رُصد مجددا ليل السبت الأحد بفضل صور التقطتها كاميرات مراقبة قرب مدينة فينيكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.
وفي صور نشرتها السلطات بدا الرجل مغطيا رأسه وحليق الذقن ورُجح أن يكون ذلك لتغيير مظهره بعد نشر مذكرة تفتيش سابقة أظهرته ملتحيا.
وقال اللفتنانت كولونيل جورج بيفنز من شرطة ولاية بنسلفانيا إن الشرطة تمكنت أيضا من تتبّع أثر شاحنة بيضاء أُبلِغ عن سرقتها واستخدمها الفارّ قبل أن يتركها لأن ((وقودها نفد)).
الأسبوع الفائت، بدأت سلطات إنفاذ القانون المحلية بدعم من الشرطة الفدرالية (إف بي آي) وعناصر متخصصين في تعقب الهاربين، عملية تفتيش واسعة حول ميدان كينيت، في ضواحي فيلادلفيا، شارك فيها مئات العناصر والمروحيات والطائرات بلا طيار ووحدات الكلاب المدربة، في وقت أغلق عدد من مدارس المنطقة أبوابه.
لكن كافالكانتي أفلت منهم، وهو ما أثار سخرية وانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.
ولتبرير ذلك قال بيفنز إنه لا يوجد ((طوق أمني محكم بنسبة مئة في المئة))، شارحا أن الرجل الفارّ أفاد من وجود ((أنفاق)) أو ((خنادق تصريف كبيرة جدا يستحيل تأمينها)). وأضاف أن سوء الأحوال الجوية جعل البحث الجوي أكثر صعوبة.
وتابع ((في نهاية المطاف أنا واثق من أننا سنعتقله))، كاشفا أن كافالكانتي يطلب المساعدة وحاول الاتصال في منطقة فينيكسفيل مع اثنين من معارفه اللذين اتصلا بالشرطة.
وأكد الشرطي أيضا أن شقيقته الموجودة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، قد ألقي القبض عليها.
وحُكم على الرجل في 22 أغسطس بالسجن مدى الحياة لطعنه صديقته السابقة حتى الموت أمام ناظريّ طفل الضحية خلال مشادّة في أبريل 2021.
MENAFN12092023000089011017ID1107054838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.