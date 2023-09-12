السكن والنقل يستهلكان ربع ميزانية الأسر

السكن والنقل يستهلكان ربع ميزانية الأسر
التاريخ
9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت نتائج دراسة بحثية صادرة عن مركز Valuepenguin، أن السكن أهم المصروفات الأساسية لدى معظم الأسر، الذي يشكل هاجسا يؤرقهم، ويلقى اهتماما واسعا للحصول عليه سواء بالبناء الذاتي أو الشراء جاهزا، حيث تصدر السكن أهم المصروفات الأسرية بنسبة 15%، وحل النقل ثانيا بـ12%، والضرائب ثالثا بـ11%، والتكاليف المنزلية رابعا بـ10%، والطعام خامسا بـ9%.
4 محاور
تستحوذ توفير الاحتياجات والمصروفات اليومية والشهرية على اهتمام وتفكير الأسر، حيث تشكل 3 محاور اهتمامات واعتمادات معظم الأسر، لتوفير المتطلبات الأساسية لمستقبل أسري آمن، تتمثل في اعتماد الأب أو الأم على الراتب فقط ما يشكل ضغوطات كبيرة، ودخول معظم الأسر في جمعيات مالية مخصصة من خلال تخصيص مبلغ مالي معين، وتحديد دخل ثاني من خلال عمل إضافي، أو مشروع تجاري، وإعداد خطة محكمة لميزانية الأسرة.
6 إجراءات
أكدت جمعية المودة الأسرية، 6 إجراءات لمواجهة التحديات المالية للأسر، التي تتمثل في: إعداد ميزانية شهرية تفصيلية، تشمل الدخل الكلي، والمصروفات الشهرية، والتسوق الذكي قبل الشراء، من خلال إجراء مقارنة بين الأسعار، والبحث عن العروض، وتحديد الاحتياجات الأساسية والتركيز عليها قبل الشراء، وتعزيز المهارات المالية عبر قراءة الكتب المالية، وحضور الدورات التدريبية، والتواصل والتعاون العائلي في عملية التخطيط المالي، واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
6 تحديات
تلعب 6 تحديات دورا مؤثرا على ميزانية الأسرة، وتشتمل التحديات على الزيادة في تكاليف المعيشة، وإنفاق الأسرة غير المخطط له، وتشكيل الديون تحديا كبيرا على الميزانية العائلية، والتغير في الدخل لعوامل عدة مثل فقدان الوظيفة أو التقاعد، والطوارئ المالية غير المتوقعة مثل الحوادث أو المرض، والافتقار إلى المهارات المالية الأساسية مثل التخطيط المالي، وإدارة الديون.
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