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السكن والنقل يستهلكان ربع ميزانية الأسر

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت نتائج دراسة بحثية صادرة عن مركز Valuepenguin، أن السكن أهم المصروفات الأساسية لدى معظم الأسر، الذي يشكل هاجسا يؤرقهم، ويلقى اهتماما واسعا للحصول عليه سواء بالبناء الذاتي أو الشراء جاهزا، حيث تصدر السكن أهم المصروفات الأسرية بنسبة 15%، وحل النقل ثانيا بـ12%، والضرائب ثالثا بـ11%، والتكاليف المنزلية رابعا بـ10%، والطعام خامسا بـ9%.
4 محاور
تستحوذ توفير الاحتياجات والمصروفات اليومية والشهرية على اهتمام وتفكير الأسر، حيث تشكل 3 محاور اهتمامات واعتمادات معظم الأسر، لتوفير المتطلبات الأساسية لمستقبل أسري آمن، تتمثل في اعتماد الأب أو الأم على الراتب فقط ما يشكل ضغوطات كبيرة، ودخول معظم الأسر في جمعيات مالية مخصصة من خلال تخصيص مبلغ مالي معين، وتحديد دخل ثاني من خلال عمل إضافي، أو مشروع تجاري، وإعداد خطة محكمة لميزانية الأسرة.
6 إجراءات
أكدت جمعية المودة الأسرية، 6 إجراءات لمواجهة التحديات المالية للأسر، التي تتمثل في: إعداد ميزانية شهرية تفصيلية، تشمل الدخل الكلي، والمصروفات الشهرية، والتسوق الذكي قبل الشراء، من خلال إجراء مقارنة بين الأسعار، والبحث عن العروض، وتحديد الاحتياجات الأساسية والتركيز عليها قبل الشراء، وتعزيز المهارات المالية عبر قراءة الكتب المالية، وحضور الدورات التدريبية، والتواصل والتعاون العائلي في عملية التخطيط المالي، واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
6 تحديات
تلعب 6 تحديات دورا مؤثرا على ميزانية الأسرة، وتشتمل التحديات على الزيادة في تكاليف المعيشة، وإنفاق الأسرة غير المخطط له، وتشكيل الديون تحديا كبيرا على الميزانية العائلية، والتغير في الدخل لعوامل عدة مثل فقدان الوظيفة أو التقاعد، والطوارئ المالية غير المتوقعة مثل الحوادث أو المرض، والافتقار إلى المهارات المالية الأساسية مثل التخطيط المالي، وإدارة الديون.

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