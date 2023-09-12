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ارتفاع استثمارات الديار العربية في وجهة مسار إلى 6 مليارات ريال

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) استكمالاً لمشروع "ديار الحرم" والمتضمن سلسلة من الأبراج السكنية في وجهة مسار، وفي ظل النجاح والإقبال الكبير على الحزمة الأولى من أبراج الديار العربية في الوجهة، ارتفع حجم استثمارات شركة "الديار العربية " في وجهة مسار إلى 6 مليارات حيث وقع الطرفين اتفاقية البدء في تنفيذ 4 أبراج سكنية جديدة، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار ريال، جاء ذلك على هامش مشاركة وجهة "مسار" في معرض سيتي سكيب العالمي بوصفها "شريك الوجهة"؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم أكثر من 40 مليار ريال.
ودعمًا لمشاريع التطوير في مكة المكرمة ورفع جودة الحياة فيها، حضر حفل التوقيع في المعرض سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل شركة الديار العربية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ نايف سجدي العطاوي، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى الأستاذ عبدالرحمن الراشد ووسط حضور العديد من الشخصيات المهمة وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الشركتين.
وشملت الاتفاقية البدء في تنفيذ 4 أبراج سكنية جديدة من ضمن الأبراج العشرة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من العام الماضي. حيث ستضيف المشاريع الجديدة، أكثر من 95 ألف متر من المسطحات المخصصة للشقق السكنية الفاخرة مقسمة على ثلاثة أبراج سكنية وبرجًا فندقيًا بارتفاع 32 طابقًا، ويصل إجمالي الاستثمارات في هذه المجموعة من الأبراج إلى2،5مليار.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية الأستاذ نايف العطاوي: "نحن سعداء بهذه الاتفاقية، والتي تأتي استكمالاً لمسيرتنا في مجال التطوير العقاري، حيث نسعى إلى استغلال كافة إمكانياتنا لتوفير حلول سكنية متميزة في وجهة مسار."
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، على أن الشراكة مع شركة الديار العربية تعد استمرارًا للنجاح الذي حققته حزمة الأبراج الأولى التي قد تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي في وجهة مسار. كما أعرب عن ثقته في أن تقدم المشاريع السكنية الجديدة الواقعة ضمن نطاق الوجهة خيارات متنوعة تلبي احتياجات الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في أطهر بقاع الارض، الأمر الذي سيسهم في زيادة جاذبية وجهة " مسار"، ويعكس رغبة الطرفين لتحقيق رؤيتهما في الإسهام لتطوير مكة المكرمة.

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