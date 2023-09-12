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اتفاقية بين وجهة مسار ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية لتطوير برج سكني تجاري باستثمارات 340 مليون ريال

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية استحواذ لتطوير برج سكني تجاري مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية، باستثمارات تبلغ 340 مليون ريال سعودي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بوصفها "شريك الوجهة"؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم نحو 40 مليار ريال.
ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل مؤسسة صالح كامل الإنسانية الرئيس التنفيذي الأستاذ همام خالد زارع، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ محي الدين صالح كامل، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى الأستاذ عبدالرحمن الراشد وعدد من الشخصيات المهمة وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الطرفين.
ويشتمل البرج السكني التجاري المزمع إقامته في وجهة "مسار" على عدد من الأدوار التجارية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة صالح كامل الإنسانية، والتي تبلغ مساحتها 39,000 متر مربع (مسطحات بناء)، كما ستُطرَح 130 وحدة سكنية و3,000 متر مربع من المساحات التجارية للراغبين في ذلك.
وعلى هامش حفل التوقيع، أشار نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية الأستاذ محي الدين صالح كامل إلى أن الشراكة مع وجهة "مسار" تتوافق مع اهتمامات الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التي تتمثل في دعم التكافل الاجتماعي وإحياء اللغة العربية وإعمار البلاد وتشغيل العباد، والرسالة النبيلة في نشر النماء وتحقيق الاستدامة التنموية للمجتمعات الإنسانية، وأضاف أن الاستحواذ يتقاطع أيضًا مع الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمكة المكرمة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق عن اعتزازه بهذه الشراكة مع إحدى أهم المؤسسات غير الربحية على مستوى المملكة، وقال "أن رؤية مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية الملهمة ودعمها للحلول الاجتماعية المبتكرة تتوافق مع رؤية الشركة في تحسين جودة الحياة لسكان مكة وزوارها ونتطلع معاً إلى تحقيق نجاح مشترك يخدم العاصمة المقدسة، ويعزز من رفاهية الإنسان والتجارب الاستثنائية فيها".
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة، وهو ما انعكس على نجاحها في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، وزيادة حجم الاستثمارات المستقطبة للوجهة، لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".

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