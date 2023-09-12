تحدي الطهاة يسلط الضوء على فن الطهي سريع النمو في السعودية
التاريخ
9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكشف الطهاة العالميون اليوم عن الفائزين في تحدي الصندوق الغامض، الذي شهد تنافس طهاة من نجوم من فنادق بارزة في المملكة العربية السعودية على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مسابقة الطهي النهائية حيث استعرضوا مهارات فن الطهي سريعة النمو في المملكة.
وشهد تحدي الصندوق الغامض، الذي أقيم في المعرض السعودي للفنادق والضيافة، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تنافس مثير بين 7 فرق تمثل الفنادق والمطاعم الرائدة في المنطقة وذلك من خلال إعداد وجبة من خمسة أطباق من صندوق المكونات الغامضة. وبدعم من جمعية الطهاة السعوديين (SARCA)، سيخرج فريق واحد اليوم بشرف اختياره كأفضل فريق طهاة في المسابقة من قبل فريق من الحكام المشهود لهم دوليا بعد ثلاثة أيام من الطهي المتواصل.
وتعليقاً على ذلك، قال الشيف ياسر جاد، مؤسس ورئيس جمعية الطهاة السعوديين وأحد الحكام والقيمين على المسابقة :" إنه طلب من المتسابقين هذا العام طهي وجبة من خمسة أطباق تتكون من أطباق المقبلات المجانية )an amuse(bouche و طبق شوربة وطبق رئيسي وطبق من الحلويات والفاكهة (desert). بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الفرق أيضا صنع نوعين من القهوة والموكتيلات بأنماط مختلفة.
ويضيف الشيف جاد: "بيت القصيد من الصندوق الغامض هو أيضا تحدي المتسابقين واختبار مهاراتهم في الطهي من خلال تضمين عدد محدود من المكونات التجريبية والمختلفة ، وقد فعلنا هذا العام شيئا غير عادي تماما".
وتضم لجنة الحكام هذا العام محمد أفضل، رئيس جمعية طهاة كراتشي، والشيف حسام سليمان الحائز على جوائز من (WACS) ورئيس جمعية الطهاة المصريين، واللجنة الفرعية للطهي التابعة ل CCC في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوماس غوغلر، رئيس الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة وورلد شيفس Worldchefs، الذي يشغل العديد من مناصب الأستاذية في الجامعات العالمية، وإبراهيم غوش، مدير المصنع المركزي لسنابل السلام ومدرب المنتخب الوطني المصري للخبازين، و محمود الخليل، مدير تطوير الأعمال والاستشارات الفنية، مجموعة الرقطان، ومحمد عز الدين، مستشار طهي، ومدير فريق جمعية الطهاة السعوديين.
وسيعلن الحكام عن الفريق الفائز اليوم بناء على أدائهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من المسابقة، إلى جانب جائزة أفضل نظافة وجائزة أفضل تناغم للفريق.
الصعود السريع لفن الطهو في السعودية
وبالنسبة للشيف جاد، سيستعرض تحدي الصندوق الغامض كيف يتغير مستوى فن الطهي في المملكة العربية السعودية، ويكشف كيف يتطور بشكل مطرد منذ الإعلان عن أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030.
ويضيف بالقول: "تمر المملكة العربية السعودية بتحول مذهل له تأثير إيجابي على مشهد الطهي. نحن نرى طهاة سعوديين شباب يصنعون قوائم طعام مستوحاة من المطبخ السعودية وهو ما يضيف زخماً لفن الطهو في المملكة ويرتقي بمستوى الطهي. فن الطهو يسير جنبا إلى جنب مع تحول البلاد، وإلى حد كبير، مدعوماً بازدهار قطاع السياحة في البلاد".
ومن الاتجاهات التي يشهدها الشيف جاد في مشهد الطهي في البلاد اليوم هي انتشار أنماط الطعام الفاخر، واستخدام المكونات السعودية الأصيلة لصنع طعام راقي، و بروز العنصر النسائي في صناعة الضيافة.
"نحن نشهد مطاعم ميشلان رفيعة المستوى في مناطق جديدة من الرياض، وهذا سيؤدي إلى أن تكون المدينة من بين أفضل 10 مدن في العالم حيث تزيد من براعتها في الطهي بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، من الرائع أن نرى المزيد من النساء السعوديات يكتسبن خبرة في قطاع الضيافة ويترأسن مطاعم ومقاهي رائعة في جدة والرياض".
ويصادف اليوم اليوم الأخير للمعرض السعودي للفنادق والضيافة والمعارض المصاحبة له، إندكس السعودية ومعرض تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة.
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