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تحدي الطهاة يسلط الضوء على فن الطهي سريع النمو في السعودية

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكشف الطهاة العالميون اليوم عن الفائزين في تحدي الصندوق الغامض، الذي شهد تنافس طهاة من نجوم من فنادق بارزة في المملكة العربية السعودية على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مسابقة الطهي النهائية حيث استعرضوا مهارات فن الطهي سريعة النمو في المملكة.
وشهد تحدي الصندوق الغامض، الذي أقيم في المعرض السعودي للفنادق والضيافة، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تنافس مثير بين 7 فرق تمثل الفنادق والمطاعم الرائدة في المنطقة وذلك من خلال إعداد وجبة من خمسة أطباق من صندوق المكونات الغامضة. وبدعم من جمعية الطهاة السعوديين (SARCA)، سيخرج فريق واحد اليوم بشرف اختياره كأفضل فريق طهاة في المسابقة من قبل فريق من الحكام المشهود لهم دوليا بعد ثلاثة أيام من الطهي المتواصل.
وتعليقاً على ذلك، قال الشيف ياسر جاد، مؤسس ورئيس جمعية الطهاة السعوديين وأحد الحكام والقيمين على المسابقة :" إنه طلب من المتسابقين هذا العام طهي وجبة من خمسة أطباق تتكون من أطباق المقبلات المجانية )an amuse(bouche و طبق شوربة وطبق رئيسي وطبق من الحلويات والفاكهة (desert). بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الفرق أيضا صنع نوعين من القهوة والموكتيلات بأنماط مختلفة.
ويضيف الشيف جاد: "بيت القصيد من الصندوق الغامض هو أيضا تحدي المتسابقين واختبار مهاراتهم في الطهي من خلال تضمين عدد محدود من المكونات التجريبية والمختلفة ، وقد فعلنا هذا العام شيئا غير عادي تماما".
وتضم لجنة الحكام هذا العام محمد أفضل، رئيس جمعية طهاة كراتشي، والشيف حسام سليمان الحائز على جوائز من (WACS) ورئيس جمعية الطهاة المصريين، واللجنة الفرعية للطهي التابعة ل CCC في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوماس غوغلر، رئيس الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة وورلد شيفس Worldchefs، الذي يشغل العديد من مناصب الأستاذية في الجامعات العالمية، وإبراهيم غوش، مدير المصنع المركزي لسنابل السلام ومدرب المنتخب الوطني المصري للخبازين، و محمود الخليل، مدير تطوير الأعمال والاستشارات الفنية، مجموعة الرقطان، ومحمد عز الدين، مستشار طهي، ومدير فريق جمعية الطهاة السعوديين.
وسيعلن الحكام عن الفريق الفائز اليوم بناء على أدائهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من المسابقة، إلى جانب جائزة أفضل نظافة وجائزة أفضل تناغم للفريق.
الصعود السريع لفن الطهو في السعودية
وبالنسبة للشيف جاد، سيستعرض تحدي الصندوق الغامض كيف يتغير مستوى فن الطهي في المملكة العربية السعودية، ويكشف كيف يتطور بشكل مطرد منذ الإعلان عن أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030.
ويضيف بالقول: "تمر المملكة العربية السعودية بتحول مذهل له تأثير إيجابي على مشهد الطهي. نحن نرى طهاة سعوديين شباب يصنعون قوائم طعام مستوحاة من المطبخ السعودية وهو ما يضيف زخماً لفن الطهو في المملكة ويرتقي بمستوى الطهي. فن الطهو يسير جنبا إلى جنب مع تحول البلاد، وإلى حد كبير، مدعوماً بازدهار قطاع السياحة في البلاد".
ومن الاتجاهات التي يشهدها الشيف جاد في مشهد الطهي في البلاد اليوم هي انتشار أنماط الطعام الفاخر، واستخدام المكونات السعودية الأصيلة لصنع طعام راقي، و بروز العنصر النسائي في صناعة الضيافة.
"نحن نشهد مطاعم ميشلان رفيعة المستوى في مناطق جديدة من الرياض، وهذا سيؤدي إلى أن تكون المدينة من بين أفضل 10 مدن في العالم حيث تزيد من براعتها في الطهي بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، من الرائع أن نرى المزيد من النساء السعوديات يكتسبن خبرة في قطاع الضيافة ويترأسن مطاعم ومقاهي رائعة في جدة والرياض".
ويصادف اليوم اليوم الأخير للمعرض السعودي للفنادق والضيافة والمعارض المصاحبة له، إندكس السعودية ومعرض تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة.

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