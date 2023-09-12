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رئيس الهيئة السعودية للمقاولين يفتتح معرض وقمة البنية التحتية السعودية بالرياض

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، النسخة الثانية من معرض وقمة البنية التحتية السعودية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقد تم الاحتفال بقص شريط الافتتاح بحضور كل من المهندس علي بن هادي الراجحي، رئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إفنتس، ومحمد كازي، نائب الرئيس، قطاع الانشاءات، دي إم جي إفنتس.
غطي المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 13 سبتمبر 2023، صناعة البنية التحتية في إطار ثلاثة قطاعات تشمل الاتصال الحضري والمرافق والتكنولوجيا الذكية. وفي عامه الثاني، اكتسب الحدث دعماً محلياً ودولياً متزايداً مع وجود أكثر من 275 عارض من 22 دولة يعرضون أحدث المنتجات والحلول المبتكرة.
وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس، قطاع الانشاءات بدي إم جي إفنتس: "مع افتتاحنا للمعرض السعودي للبنية التحتية لهذا العام، نتطلع إلى تزويد أكثر من 15000 محترف بفرصة للقاء العارضين وشراء المواد والمعدات والخدمات المتقدمة بهدف تبسيط عملية تسليم مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المملكة حيث يقدم الحدث لمتخصصي البنية التحتية هذه الحلول لدعم عملهم في المشاريع الضخمة والعملاقة الجارية في المملكة ".
وأضاف كازي: "يلعب تعاوننا مع الهيئة السعودية للمقاولين دوراً محورياً، ليس فقط في تعزيز الابتكار والتعاون في قطاع البنية التحتية ولكن أيضاً في توفير الفرص للشركات المحلية المشاركة في مختلف مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد".
مزيج مثالي من الخبرة المحلية والدولية في مجال البنية التحتية
ويوفر هذا المزيج من العارضين المحليين والدوليين منصة تعاونية لمشاركات الأعمال للمشاركين من دول مثل ألمانيا وإيطاليا وسنغافورة والأردن وماليزيا ومصر والصين والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيطاليا وتركيا وألمانيا والهند، من بين دول أخرى، مما يجعلهم يساهمون بشكل جماعي في تعزيز خطط تطوير البنية التحتية في البلاد.
ومن بين العارضين السعوديين، تعرض شركة الرواف للمقاولات حلولاً شاملة من التخطيط والهندسة والتنفيذ والاختبار والتكليف والإغلاق، وصولاً إلى صيانة ما بعد المشروع. كما تقدم شركة تعزيز البنية التحتية الصناعية Infrastructure Reinforcement Industrial Company منتجاتها الرائدة في مجال المواد التركيبية الأرضية إلى هذا الحدث. إضافة إلى ذلك، تقدم شركة Geete Control وهي شركة معروفة محلياً أحدث تقنياتها الإلكترونية وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل والتحكم المعروفة بالحفاظ على أعلى المعايير.
كما تعرض السويدي إليكتريك من مصر منتجاتها الكهربائية عالية الجودة وحلول البنية التحتية المتكاملة بينما تقدم شركة عطايا مصر ركائز وفواصل الجسور المرنة، وقارنات حديد التسليح. أيضاً تعرض واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إيماEMMA Systems أنظمة إدارة المطارات المحسنة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين عمليات المطار. وتعرض شركة APEC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مواد بوليمرية مركبة مثل المركبات الاصطناعية الأرضية لتطبيقات الهندسة المدنية، وغيرها من المركبات الاصطناعية لتطبيقات البناء. وتعرض شركة ليسماك Lissmac الشرق الأوسط، الشركة الألمانية التي تختص في تطوير وإنتاج آلات البناء ومعدات، أحدث المعدات لمعالجة المعادن، وذلك من بين منتجات أخرى.
وفي الوقت نفسه ، تعرض شركة Propel Industries الهندية خط إنتاجها الذي يتميز بمجموعة شاملة من الكسارات الفكية والكسارات المخروطية وصدمات العمود الرأسي (VSI) والمغذيات والشاشات الاهتزازية وغسالات الرمل ومصنفات الهواء. وتقدم Isiflo من النرويج تركيبات نحاسية ومركبة متخصصة للسباكة والغاز. بالإضافة إلى ذلك، تعرض Hatboru من تركيا أنابيب فولاذية لمشاريع الحفر.
محتوى عالي القيمة وآراء للوفود المشاركة
القمة السعودية للبنية التحتية، التي تنظمها شركة دي إم جي إفنتس والهيئة السعودية للمقاولين، هي تجمع حصري رفيع المستوى لمدة يومين للقادة الحكوميين وخبراء البنية التحتية وصانعي السياسات يركز على تحقيق رؤية 2030 الطموحة وتحفيز التحول في البنية التحتية والمشهد المائي في المملكة العربية السعودية.
في اليوم الأول من القمة، أكد المتحدثون على أهمية تعاون أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع، مع بناء الثقة لتقديم مشاريع ضخمة وعملاقة بكفاءة. ومن المواضيع الرئيسية الأخرى الاستخدام المتزايد للبناء المعياري وخارج الموقع في تقديم بعض المشاريع الأكثر تعقيداً، بالإضافة إلى دور BIM 360 في ربط أصحاب المصلحة طوال دورة حياة المشروع.
كما ضمت حلقة النقاش حول قيادة صافي الانبعاثات الصفري و الدائري في البنية التحتية العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك إيما دانيميلر، رئيسة الاستدامة والمخاطر في شركة نيوم للطاقة والمياه "إينواا" ENOWA. وستيف ليموين، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، مجموعة دالكيا إي دي إف. كما شملت القمة جلسة اعتماد قرارات الاستثمار الذكي لدعم تطوير البنية التحتية من تقديم غريغوري جيريجان، المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار والشؤون القانونية في المجموعة في مجموعة البحر الأحمر العالمية.
حضور المعرض السعودي للبنية التحتية مجاني للمهنيين في التجارة والصناعة. لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالدخول. للتسجيل، يرجى زيارة الرابط (اضغط هنا ).

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