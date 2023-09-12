متوسطة الأوائل تحتفي بالقادمين لها والمغادرين منها

متوسطة الأوائل تحتفي بالقادمين لها والمغادرين منها
التاريخ
9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت متوسطة الأوائل بأبها، التابعة لإدارة التعليم بمنطقة عسير، حفلاً ترحيبيًا بالمعلمين المنضمين لها والمغادرين منها، خلال هذا العام الدراسي 1445 هجري؛ حيث أُقيم حفل مُبسط بهذه المناسبة، بحضور الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة؛ راجين للجميع دوام التوفيق والعون والنجاح في مسيرتهم العملية والتعليمية.
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