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متوسطة الأوائل تحتفي بالقادمين لها والمغادرين منها

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت متوسطة الأوائل بأبها، التابعة لإدارة التعليم بمنطقة عسير، حفلاً ترحيبيًا بالمعلمين المنضمين لها والمغادرين منها، خلال هذا العام الدراسي 1445 هجري؛ حيث أُقيم حفل مُبسط بهذه المناسبة، بحضور الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة؛ راجين للجميع دوام التوفيق والعون والنجاح في مسيرتهم العملية والتعليمية.

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