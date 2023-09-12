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الأخدود يطرح تذاكر الاتحاد

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) طرح الأخدود تذاكر مباراته المقبلة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الأمير هذلول الرياضية في نجران، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقسّمت التذاكر إلى 4 فئات، إذ جاء سعر فئة VIP بـ500 ريال، والدرجة الممتازة A وB بـ100 ريال، والمدرجات العادية A2 وB2 بـ70 ريالا، والمدرجات العادية A1 وB1 بـ25 ريالا.
على صعيد آخر، وصل النيجيري غودين إلى نجران، وباتت مشاركته في المباراة من عدمها بيد المدرب، بعدما أبدى اللاعب جاهزيته التامة.

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