الأخدود يطرح تذاكر الاتحاد

الأخدود يطرح تذاكر الاتحاد
التاريخ
9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) طرح الأخدود تذاكر مباراته المقبلة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الأمير هذلول الرياضية في نجران، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقسّمت التذاكر إلى 4 فئات، إذ جاء سعر فئة VIP بـ500 ريال، والدرجة الممتازة A وB بـ100 ريال، والمدرجات العادية A2 وB2 بـ70 ريالا، والمدرجات العادية A1 وB1 بـ25 ريالا.
على صعيد آخر، وصل النيجيري غودين إلى نجران، وباتت مشاركته في المباراة من عدمها بيد المدرب، بعدما أبدى اللاعب جاهزيته التامة.
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