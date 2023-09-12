Tuesday, 12 September 2023 09:59 GMT

بث مباشر لدوري السيدات

9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بث مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز للسيدات الموسم الحالي، وأكد رئيس الاتحاد، ياسر المسحل، قرار البث عبر حواره مع المنصة الرياضية البريطانية Talk Sport على يوتيوب.
وتطرق الحوار إلى آخر ما حققته كرة القدم النسائية في السعودية، وأبرزها ارتفاع عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 16 في الموسم الماضي إلى 30 فريقا بالموسم الجديد الذي سينطلق في نوفمبر المقبل.
وستكون المرة الأولى التي تبث فيها مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، والذي سينطلق في الـ13 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية، ودخل البث المباشر لمنافسات كرة القدم النسائية في السعودية بشكل تدريجي، حيث بدأ بث مباريات المنتخب السعودي للسيدات في يناير الماضي ضمن البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 التي أقيمت بالخبر، وفي أغسطس الماضي، شاركت أندية النصر والهلال والشباب والاتحاد في بطولة أندية السيدات بين الأردن والسعودية 2023، والتي تم بث جميع مبارياتها على قناة الاتحاد الأردني على يوتيوب.

MENAFN12092023000089011017ID1107054829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث