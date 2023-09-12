بث مباشر لدوري السيدات
التاريخ
9/12/2023 2:20:25 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بث مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز للسيدات الموسم الحالي، وأكد رئيس الاتحاد، ياسر المسحل، قرار البث عبر حواره مع المنصة الرياضية البريطانية Talk Sport على يوتيوب.
وتطرق الحوار إلى آخر ما حققته كرة القدم النسائية في السعودية، وأبرزها ارتفاع عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 16 في الموسم الماضي إلى 30 فريقا بالموسم الجديد الذي سينطلق في نوفمبر المقبل.
وستكون المرة الأولى التي تبث فيها مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، والذي سينطلق في الـ13 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية، ودخل البث المباشر لمنافسات كرة القدم النسائية في السعودية بشكل تدريجي، حيث بدأ بث مباريات المنتخب السعودي للسيدات في يناير الماضي ضمن البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 التي أقيمت بالخبر، وفي أغسطس الماضي، شاركت أندية النصر والهلال والشباب والاتحاد في بطولة أندية السيدات بين الأردن والسعودية 2023، والتي تم بث جميع مبارياتها على قناة الاتحاد الأردني على يوتيوب.
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