Tuesday, 12 September 2023 09:59 GMT

الوفد الدولي يتفقد جاهزية الرياض للمبارزة

9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يختتم اليوم وفد الاتحاد الدولي للمبارزة برئاسة، الرئيس التنفيذي، ناتالي رودرجيز، ومرافقيها رئيس اللجنة الفنية، الألماني ديتر لامير، و مدير المسابقة رئيس اللجنة القانونية، التونسي زياد الفرياني، الزيارة التفقدية لاستعدادات بطولة العالم للناشئين والشباب 2024 التي ستستضيفها الرياض خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ20 من أبريل المقبل.
ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته التي استمرت 3 أيام، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أحمد الصبان والمدير التنفيذي للاتحاد،عبدالله السنيد، وسيطّلع الوفد الدولي اليوم على إجراءات دخول الوفود المشاركة في البطولة إلى المملكة والتسهيلات التي تقوم بها وزارة الرياضة، فيما سيعقد اجتماعاً مع الصبان لمناقشة احتياجات ومتطلبات الاستضافة.
وكان الوفد الدولي قد تفقد صالة جامعة الملك سعود الرياضية التي ستحتضن البطولة، وزار مقر سكن الوفود والمواصلات والاحتياجات الفنية.

MENAFN12092023000089011017ID1107054828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث