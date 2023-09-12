الوفد الدولي يتفقد جاهزية الرياض للمبارزة
التاريخ
9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يختتم اليوم وفد الاتحاد الدولي للمبارزة برئاسة، الرئيس التنفيذي، ناتالي رودرجيز، ومرافقيها رئيس اللجنة الفنية، الألماني ديتر لامير، و مدير المسابقة رئيس اللجنة القانونية، التونسي زياد الفرياني، الزيارة التفقدية لاستعدادات بطولة العالم للناشئين والشباب 2024 التي ستستضيفها الرياض خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ20 من أبريل المقبل.
ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته التي استمرت 3 أيام، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أحمد الصبان والمدير التنفيذي للاتحاد،عبدالله السنيد، وسيطّلع الوفد الدولي اليوم على إجراءات دخول الوفود المشاركة في البطولة إلى المملكة والتسهيلات التي تقوم بها وزارة الرياضة، فيما سيعقد اجتماعاً مع الصبان لمناقشة احتياجات ومتطلبات الاستضافة.
وكان الوفد الدولي قد تفقد صالة جامعة الملك سعود الرياضية التي ستحتضن البطولة، وزار مقر سكن الوفود والمواصلات والاحتياجات الفنية.
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