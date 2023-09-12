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1657 لاعبا ولاعبة يتنافسون على ذهب 16 لعبة

9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهل 1657 لاعبا ولاعبة يمثلون أكثر من 80 دولة، لنهائيات دورة الألعاب العالمية القتالية، التي تستضيفها الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من الـ20 وحتى الـ30 من أكتوبر المقبل.
16 لعبة
تحظى دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية العالمي، حيث تستقطب الدورة نخبة اللاعبين واللاعبات من حول العالم، للمنافسة في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
1657 لاعبا ولاعبة
أرسلت الاتحادات الدولية للرياضات المشاركة في الدورة، القوائم النهائية للاعبين واللاعبات المتأهلين في كل لعبة، حيث يتنافس 913 لاعبا، و744 لاعبة على ميداليات الدورة، ففي لعبة الأيكيدو سيتنافس 100 لاعب ولاعبة، و96 في منافسات مصارعة الذراع، و32 في منافسات الملاكمة، و144 في المبارزة، و84 في الجودو، و136 في الجوجيتسو، و96 في الكاراتيه، و88 في الملاكمة التايلاندية، و88 في السامبو، و92 في السافات، و80 في السومو، و88 في التايكوندو، و80 في الووشو، و69 في الكيندو، و96 في الكيك بوكسينج، وتتصدر المصارعة أعداد المشاركين بـ 288 لاعبًا ولاعبة.
للمرة الأولى
تأهل لنهائيات الدورة 56 لاعبًا ولاعبة من ذوي الإعاقة سيتنافسون في الألعاب البارالمبية المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي الكبير، حيث سيتنافس 16 لاعبًا ولاعبة في لعبة مصارعة الذراع، و24 لاعبًا ولاعبة في منافسات الجوجيتسو، و8 لاعبين ولاعبات في منافسات الملاكمة التايلاندية، و8 لاعبين في منافسات السامبو.
عودة بعد غياب
تعود الدورة للحياة مرة أخرى، من بوابة المملكة، بعد 10 أعوام من التوقف، حيث سبق وأن أقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في بكين بالصين 2010، وأقيمت النسخة الثانية في سان بيترسبيرج بروسيا في 2013.
- 1657 لاعبا ولاعبة تأهلوا للحدث العالمي المرتقب
- 80 دولة يمثلها اللاعبون في البطولة
- 913 لاعبا و 744 لاعبة يتنافسون على ميداليات الدورة
- 56 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقة يشاركون للمرة الأولى
- 16 لعبة قتالية يتنافس خلالها النجوم في الرياض
- المصارعة تتصدر المشاركين بـ288 لاعبا ولاعبة
- الرياض تستضيف الدورة لأول مرة في الشرق الأوسط
- أكتوبر المقبل يشهد إقامة البطولة العالمية
- الدورة تعود بعد غياب 10 أعوام متتالية

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