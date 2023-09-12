1657 لاعبا ولاعبة يتنافسون على ذهب 16 لعبة
التاريخ
9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهل 1657 لاعبا ولاعبة يمثلون أكثر من 80 دولة، لنهائيات دورة الألعاب العالمية القتالية، التي تستضيفها الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من الـ20 وحتى الـ30 من أكتوبر المقبل.
16 لعبة
تحظى دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية العالمي، حيث تستقطب الدورة نخبة اللاعبين واللاعبات من حول العالم، للمنافسة في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
1657 لاعبا ولاعبة
أرسلت الاتحادات الدولية للرياضات المشاركة في الدورة، القوائم النهائية للاعبين واللاعبات المتأهلين في كل لعبة، حيث يتنافس 913 لاعبا، و744 لاعبة على ميداليات الدورة، ففي لعبة الأيكيدو سيتنافس 100 لاعب ولاعبة، و96 في منافسات مصارعة الذراع، و32 في منافسات الملاكمة، و144 في المبارزة، و84 في الجودو، و136 في الجوجيتسو، و96 في الكاراتيه، و88 في الملاكمة التايلاندية، و88 في السامبو، و92 في السافات، و80 في السومو، و88 في التايكوندو، و80 في الووشو، و69 في الكيندو، و96 في الكيك بوكسينج، وتتصدر المصارعة أعداد المشاركين بـ 288 لاعبًا ولاعبة.
للمرة الأولى
تأهل لنهائيات الدورة 56 لاعبًا ولاعبة من ذوي الإعاقة سيتنافسون في الألعاب البارالمبية المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي الكبير، حيث سيتنافس 16 لاعبًا ولاعبة في لعبة مصارعة الذراع، و24 لاعبًا ولاعبة في منافسات الجوجيتسو، و8 لاعبين ولاعبات في منافسات الملاكمة التايلاندية، و8 لاعبين في منافسات السامبو.
عودة بعد غياب
تعود الدورة للحياة مرة أخرى، من بوابة المملكة، بعد 10 أعوام من التوقف، حيث سبق وأن أقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في بكين بالصين 2010، وأقيمت النسخة الثانية في سان بيترسبيرج بروسيا في 2013.
- 1657 لاعبا ولاعبة تأهلوا للحدث العالمي المرتقب
- 80 دولة يمثلها اللاعبون في البطولة
- 913 لاعبا و 744 لاعبة يتنافسون على ميداليات الدورة
- 56 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقة يشاركون للمرة الأولى
- 16 لعبة قتالية يتنافس خلالها النجوم في الرياض
- المصارعة تتصدر المشاركين بـ288 لاعبا ولاعبة
- الرياض تستضيف الدورة لأول مرة في الشرق الأوسط
- أكتوبر المقبل يشهد إقامة البطولة العالمية
- الدورة تعود بعد غياب 10 أعوام متتالية
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