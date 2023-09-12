السعودية تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات
التاريخ
9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرب وزارة الخارجية عن تعازي وتضامن المملكة العربية السعودية مع ليبيا وشعبها الشقيق، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.
وتعبّر الوزارة عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.
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