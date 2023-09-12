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الصدّيق حفتر: حديثي لوكالة رويترز حول الانتخابات أٌخرج عن سياقه

9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار جولته الأوروبية التي بدأت من العاصمة الفرنسية يوم الأحد الماضي، أجرى الدكتور الصدّيق حفتر مقابلة إعلامية مع وكالة "رويترز" (من خلال مترجم) تطرق فيها إلى مواضيع عدة، تهم بلده ليبيا، ومن ضمنها العملية السياسية في البلاد والانتخابات.
وقد فوجىء الدكتور الصدّيق حفتر بتصريحات منسوبة إليه خلال هذه المقابلة، يقول فيها "إنه يستعد للترشح للانتخابات الليبية المقبلة". لذا، يهمّ المكتب الإعلامي للدكتور الصدّيق حفتر التوضيح بأنّ تصريحاته في ما يخص العملية السياسية والانتخابات الليبية، قد أُخرجت عن سياقها، إذ أنّه لم يقل أبدًا إنّه يستعد أو بصدد الترشح للانتخابات المقبلة، بل إنّه أعلن، وبشكل لا لبس فيه، أنه مستعد لخدمة وطنه وإخوته الليبيين من أي موقع كان، وبالتشاور مع عائلته، باعتبار أن هذا واجب وطني ليس غريبًا على عائلة حفتر، التي كانت ولا تزال في خدمة إخوانها في الوطن.
كما أنّ الدكتور الصدّيق حفتر، وفي سياق عام خلال المقابلة مع "رويترز"، أعلن أنه منفتح على قبول أي منصب كان، يصبّ في مصلحة ليبيا والليبيين، بشرط أن يكون عليه إجماع من الليبيين كافة.
وعليه، نوضح مرة جديدة أن تصريحات الدكتور الصدّيق حفتر في هذا الإطار، قد أُخرجت عن سياقها، لذا ومنعًا للّبس، نؤكّد مرة جديدة أنه لم يعلن نيّته الترشح للانتخابات المقبلة، وأن نيّته الوحيدة حاليًّا هي مساعدة إخوانه الليبيين في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك من أجل أن تنهض ليبيا مجدّدًا، لتكون دولة حديثة ومتقدمة، تلبّي طموحات الشعب الليبي.

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