الشورى يطالب بتحفيز شركات حجاج الداخل للاندماج
التاريخ
9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بتحفيز شركات حجاج الداخل للاندماج لتكوين شركات كبرى لتعزيز التنافسية والارتقاء بالخدمات، مؤكدًا في قراره أن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم وتطوير أعمال جمعيات النفع العام المقدمة في موسمي الحج والعمرة.
وأكد المجلس أن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على توحيد آليات الرقابة على مقدمي الخدمات في المشاعر المقدسة.
فروع للفنون التقليدية
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المعهد الملكي للفنون التقليدية بالتوسع في افتتاح فروع ومكاتب في جميع مناطق المملكة, وخصوصًا في المناطق المهتمة بالفنون التقليدية، داعيًا في قراره المعهد إلى الإسراع في استكمال خطته الإستراتيجية واعتمادها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها رئيس اللجنة، الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
هيكل مقترح للتأشيرات السياحية
من جانب آخر، طالب الشورى الهيئة السعودية للسياحة بمراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين.
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم.
وطالب المجلس بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.
تقرير الطاقة
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة، الدكتور أسامة عارف.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1443 / 1444هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمكتبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له مكتبة الملك فهد الوطنية بالاهتمام بالتحول الرقمي لكافة خدماتها، وبناء بيئة رقمية شاملة تسهم في سرعة وصول المستفيدين إلى المعلومات.
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