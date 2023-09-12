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الشورى يطالب بتحفيز شركات حجاج الداخل للاندماج

9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بتحفيز شركات حجاج الداخل للاندماج لتكوين شركات كبرى لتعزيز التنافسية والارتقاء بالخدمات، مؤكدًا في قراره أن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم وتطوير أعمال جمعيات النفع العام المقدمة في موسمي الحج والعمرة.
وأكد المجلس أن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على توحيد آليات الرقابة على مقدمي الخدمات في المشاعر المقدسة.
فروع للفنون التقليدية
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المعهد الملكي للفنون التقليدية بالتوسع في افتتاح فروع ومكاتب في جميع مناطق المملكة, وخصوصًا في المناطق المهتمة بالفنون التقليدية، داعيًا في قراره المعهد إلى الإسراع في استكمال خطته الإستراتيجية واعتمادها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها رئيس اللجنة، الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
هيكل مقترح للتأشيرات السياحية
من جانب آخر، طالب الشورى الهيئة السعودية للسياحة بمراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين.
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم.
وطالب المجلس بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.
تقرير الطاقة
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة، الدكتور أسامة عارف.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1443 / 1444هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمكتبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له مكتبة الملك فهد الوطنية بالاهتمام بالتحول الرقمي لكافة خدماتها، وبناء بيئة رقمية شاملة تسهم في سرعة وصول المستفيدين إلى المعلومات.

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