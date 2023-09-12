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العلاقات السعودية العُمانية.. رؤى مشتركة وآفاق مستقبلية واسعة

9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) ترتبط السعودية وسلطنة عُمان بعلاقات وثيقة ممتدة، وتشتركان بالكثير من الروابط، في مقدمتها الدين، والجوار، واللغة، ما يجعل لتلك العلاقات مكانة خاصة لدى الشقيقتين.
ويعود تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان إلى عام 1971 في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، حينما زار لأول مرة، الراحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، المملكة لتوطيد العلاقات بين البلدين، وقد صدر بيان مشترك عقب الزيارة يتضمن اعتراف السعودية بسلطنة عُمان، وأعرب الزعيمان عن نيتهما للتعاون الخالص البناء لصالح شعبيهما وجميع الدول العربية في المنطقة، وبما يحقق الأمن والاستقرار لها، وبعدها بنحو 11 عاما وتحديدا في 23 فبراير 1982 تم التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين في العاصمة الرياض.
تقارب كبير
وفي مايو 2016 وعلى هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة العربية، بمدينة جدة وقّعت المملكة والسلطنة الشقيقة، على محضر اتفاق بين سلطتي الطيران المدني في البلدين لتنظيم حقوق النقل الجوي بينهما، ونص الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، بحيث يحق لشركات الطيران التابعة لكل جانب تشغيل 112 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين مقارنة بما مجموعه 35 رحلة في السابق.
وفي 6 يوليو 2021، أقر مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقات بين المملكة وسلطنة عُمان في مجالات الشباب والرياضة، والثقافة، والتقييس، والتجارة، والإعلام المرئي والمسموع، المجال الإذاعي والتلفزيوني، وتشجيع الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والنقل، ورفع النسخ النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترسيم الحدود
واتفقت الدولتان في 8 أغسطس 1988 على الإسراع بحل المشكلة الحدودية بينهما، واتفاق لترسيم الحدود، بعد عدد من الزيارات المتبادلة بين الملك فهد بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد -رحمهما الله-، الذي قام بزيارتين متتابعتين للمملكة، قبل أن يدعو السلطان قابوس، الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- لزيارة عُمان، وهو ما تم بالفعل في 23 ديسمبر 1989، حيث اتفق البلدان على ترسيم الحدود فيما بينهما.
وبعد أشهر قليلة من الزيارة وفي 21 مارس 1990 وقّع الملك فهد بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد في مدينة حفر الباطن اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين السعودية وسلطنة عُمان والملحقين التابعين لها، تلا ذلك قيام السلطان قابوس في 21 مايو عام 1991 بزيارة المملكة، حيث تم تبادل وثيقتي التصديق على الاتفاقية، وتم التوقيع على تبادل الخرائط النهائية عام 1995 بعد أن تمت عملية الترسيم.
منفذ حدودي
وتكللت العلاقات الثنائية بين البلدين بتوقيع وزيري الداخلية في البلدين على اتفاقية إنشاء منفذ حدودي بين البلدين، بعد اجتماع لكبار المسؤولين من الطرفين في مدينة الرياض خلال الفترة من 2- 4 ديسمبر 2006م، وأطلق على المنفذ في المملكة ((الربع الخالي))، وفي عُمان ((رملة خيلة))، ويربط المنفذ بين محافظة الأحساء في السعودية، ومحافظة الظاهرة في سلطنة عُمان.
زيارات متبادلة
واستقبلت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العديد من القيادات والمسؤولين من السلطنة، فاستقبل -حفظه الله- الشيخ شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس، الذي شارك في قمم مجلس التعاون، والعربية والإسلامية الطارئة في مكة المكرمة، في يونيو 2019، كما استقبل فهد بن محمود آل سعيد، الذي ترأس وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية التاسعة والثلاثين بالرياض في ديسمبر 2018م.
وفي يناير 2020، زار خادم الحرمين السلطنة لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لسلطان عُمان هيثم بن طارق.
وفي 11 يوليو 2021 كانت المملكة المحطة الأولى لسلطان عُمان هيثم بن طارق في زياراته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستويين السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، وقّعها وزيرا خارجية البلدين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، و بدر بن حمد البوسعيدي.
التبادل التجاري
وسجل التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ارتفاعا من 4.7 ملايين ريال ((1.2 مليار دولار)) في عام 2010 إلى 11.5 مليون ريال ((3 مليارات دولار)) في عام 2020، إلا أن حجم التبادل التجاري مع سلطنة عُمان تراجع بنسبة 6.56% في 2021، قياساً بعام 2020.
وتعتبر المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضراوات، من أهم السلع والمنتجات الرئيسية في التبادل التجاري بين البلدين.
من المشاريع المتوقع أن تسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين مشروع المنفذ البري المباشر، الذي يربط البلدين بطول 680 كيلو مترا، ومن المتوقع -افتتاحه قريباً-، إذ يختصر الطريق المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلو متر، مما يتيح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مروراً بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانئها، التي ستسهّل تصدير البضائع السعودية للعالم.
اتفاقيات استثمارية
ومؤخرا وقّعت السعودية وسلطنة عُمان 13 مذكرة تفاهم استثمارية تجاوزت قيمتها مليار ريال، على هامش ((المنتدى السعودي العُماني)) الذي عُقِد في الرياض، وشملت مجالات متعددة، كتخزين النفط والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستثمار التعديني، واللوجستيات والنقل، والثروة السمكية، والسياحة.
ووصف وزير الاستثمار خالد الفالح، عُمان بـ((الشريك المهم والمؤثر)) اقتصادياً واستثمارياً، منوّهاً بالتكامل التنموي بين ((رؤية المملكة 2030)) و((رؤية عُمان 2040))، لاسيما لناحية السعي لتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية.
وضمن التنسيق أيضا، انعقد ((ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني السعودي)) عام 2014، كأول فعالية من نوعها لتعريف القطاع الخاص السعودي بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في السلطنة.
التبادل التجاري بين المملكة وعٌمان
- 52.9 مليار ريال حجم التبادل خلال آخر 5 سنوات.
- 123 % ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنهاية 2022.
- 4.4 مليارات ريال الصادرات السعودية للسلطنة في 2021.
- مليار ريال حجم الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة.

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