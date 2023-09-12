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زخات المطر تزف الأولمبي للآسيوية

9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) عبر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة، مواصلا رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية 2022، بعدما تغلب على كمبوديا 6 / 1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في ختام منافسات المجموعة العاشرة.
سجل للصقور أحمد الغامدي ((6،18))، وعبدالله رديف ((25، 56))، ومصعب الجوير ((39))، ومحمد أبو الشامات ((89))، ولكمبوديا تايسن ((4 ضربة جزاء))، ليجمع الأخضر العلامة الكاملة 9 نقاط، بتحققه الانتصار في المواجهات الثلاث، فيما ظل منتخب كمبوديا على 4 نقاط في المركز الثاني، وكان منتخبا منغوليا ولبنان تعادلا في المباراة الأولى، ليحل المنتخب اللبناني ثالث بنقطتين، وجاء منغوليا رابعًا بنقطة واحدة.

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