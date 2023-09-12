زخات المطر تزف الأولمبي للآسيوية

زخات المطر تزف الأولمبي للآسيوية
التاريخ
9/12/2023 2:20:24 PM
(MENAFN- Al Watan) عبر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة، مواصلا رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية 2022، بعدما تغلب على كمبوديا 6 / 1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في ختام منافسات المجموعة العاشرة.
سجل للصقور أحمد الغامدي ((6،18))، وعبدالله رديف ((25، 56))، ومصعب الجوير ((39))، ومحمد أبو الشامات ((89))، ولكمبوديا تايسن ((4 ضربة جزاء))، ليجمع الأخضر العلامة الكاملة 9 نقاط، بتحققه الانتصار في المواجهات الثلاث، فيما ظل منتخب كمبوديا على 4 نقاط في المركز الثاني، وكان منتخبا منغوليا ولبنان تعادلا في المباراة الأولى، ليحل المنتخب اللبناني ثالث بنقطتين، وجاء منغوليا رابعًا بنقطة واحدة.
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