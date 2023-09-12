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الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

9/12/2023 2:20:23 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بحيث تصبح الهيئة الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام (مرئي ومسموع ومقروء). كما أنها ستكون الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وأيضا كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما ستخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها الإجراءات، وتوفير البنى التحتية.
رسائل سياسية
في مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين إلى الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس جمهورية كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيين لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مع كل من رئيسي روسيا وأوكرانيا.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية، لتحسين سرعة وفاعلية التعاون الدولي.
زيارة ولي العهد الهند
أعرب مجلس الوزراء عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للهند، ولقائه الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكذا انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
قمة العشرين
نظر المجلس بتقدير بالغ إلى نتائج مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في جمهورية الهند، وما اشتملت عليه من مضامين عكست المكانة العالمية للمملكة، وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيدا في هذا السياق بما توصل إليه القادة خلال أعمال القمة من قرارات، يؤمل منها أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وعدّ مجلس الوزراء إسهام المملكة في مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يأتي انطلاقا من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، ودورها الريادي عالميا، بصفتها مصدرا موثوقا للطاقة، وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها محورا أساسيا في إنجاح هذا المشروع.
ونوّه المجلس بما وقعته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما، لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرةٍ للقارات؛ لتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
وبيّن أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتمل عليه الاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان من تأكيد عمق العلاقات المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
التضامن مع المغرب
جدّد المجلس ما ورد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بملك المغرب من تأكيد تضامن المملكة مع بلاده وشعبها الشقيق إثر الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، والتوجيه بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل، للتخفيف من آثاره، وذلك امتدادا لدورر المملكة الريادي بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- اتفاقية تعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة.
- التباحث مع الجانب القيرغيزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة مع أوزبكستان.
- التباحث مع الجانب الفيتنامي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع النمسا وجورجيا بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجال الاقتصادي.
- التباحث في اتفاقية الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة شيكاغو الأمريكية.
- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
- تعيين مازن بن محمد جوهر، وتجديد عضوية محمد بن عبدالله العلي وعمر بن صالح بازهير في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الترقيات
ــ ترقية محمد بن عبدالمحسن الحسيني إلى وظيفة ((وكيل أمين)) بالمرتبة الـ((15)) في أمانة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية محمد بن عبدالله الفريجي إلى وظيفة ((مستشار أول أعمال)) بالمرتبة الـ((15)) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ــ ترقية صالح بن سليمان الهزاع إلى وظيفة ((مستشار أعمال)) بالمرتبة الـ((14)) في وزارة الرياضة.
ــ ترقية الدكتور/ عبدالله بن مرشد العتيبي إلى وظيفة ((مستشار هندسة معمارية)) بالمرتبة الـ((14)) في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ــ ترقية المهندس/ فيصل بن عواد الحويطي إلى وظيفة ((مستشار تخطيط مدن)) بالمرتبة الـ((14)) في أمانة منطقة تبوك.
ــ ترقية المهندس/ مسعد بن عيد العطوي إلى وظيفة ((وكيل أمين)) بالمرتبة الـ((14)) في أمانة منطقة تبوك.

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