- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
التاريخ
9/12/2023 2:20:23 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بحيث تصبح الهيئة الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام (مرئي ومسموع ومقروء). كما أنها ستكون الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وأيضا كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما ستخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها الإجراءات، وتوفير البنى التحتية.
رسائل سياسية
في مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين إلى الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس جمهورية كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيين لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مع كل من رئيسي روسيا وأوكرانيا.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية، لتحسين سرعة وفاعلية التعاون الدولي.
زيارة ولي العهد الهند
أعرب مجلس الوزراء عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للهند، ولقائه الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكذا انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
قمة العشرين
نظر المجلس بتقدير بالغ إلى نتائج مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في جمهورية الهند، وما اشتملت عليه من مضامين عكست المكانة العالمية للمملكة، وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيدا في هذا السياق بما توصل إليه القادة خلال أعمال القمة من قرارات، يؤمل منها أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وعدّ مجلس الوزراء إسهام المملكة في مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يأتي انطلاقا من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، ودورها الريادي عالميا، بصفتها مصدرا موثوقا للطاقة، وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها محورا أساسيا في إنجاح هذا المشروع.
ونوّه المجلس بما وقعته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما، لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرةٍ للقارات؛ لتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
وبيّن أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتمل عليه الاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان من تأكيد عمق العلاقات المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
التضامن مع المغرب
جدّد المجلس ما ورد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بملك المغرب من تأكيد تضامن المملكة مع بلاده وشعبها الشقيق إثر الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، والتوجيه بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل، للتخفيف من آثاره، وذلك امتدادا لدورر المملكة الريادي بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- اتفاقية تعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة.
- التباحث مع الجانب القيرغيزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة مع أوزبكستان.
- التباحث مع الجانب الفيتنامي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع النمسا وجورجيا بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجال الاقتصادي.
- التباحث في اتفاقية الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة شيكاغو الأمريكية.
- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
- تعيين مازن بن محمد جوهر، وتجديد عضوية محمد بن عبدالله العلي وعمر بن صالح بازهير في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الترقيات
ــ ترقية محمد بن عبدالمحسن الحسيني إلى وظيفة ((وكيل أمين)) بالمرتبة الـ((15)) في أمانة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية محمد بن عبدالله الفريجي إلى وظيفة ((مستشار أول أعمال)) بالمرتبة الـ((15)) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ــ ترقية صالح بن سليمان الهزاع إلى وظيفة ((مستشار أعمال)) بالمرتبة الـ((14)) في وزارة الرياضة.
ــ ترقية الدكتور/ عبدالله بن مرشد العتيبي إلى وظيفة ((مستشار هندسة معمارية)) بالمرتبة الـ((14)) في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ــ ترقية المهندس/ فيصل بن عواد الحويطي إلى وظيفة ((مستشار تخطيط مدن)) بالمرتبة الـ((14)) في أمانة منطقة تبوك.
ــ ترقية المهندس/ مسعد بن عيد العطوي إلى وظيفة ((وكيل أمين)) بالمرتبة الـ((14)) في أمانة منطقة تبوك.
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