هدوء بوتيرة هبوط البورصة مع استمرار التراجع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع فى ختام جلسة منتصف الأسبوع، مع استمرار المستثمرين فى عمليات جنى الأرباح، لكن بوتيرة أقل من الجلسات الماضية، وتوقع المحللون ظهور القوة الشرائية عند مستوى الدعم 19000 نقطة، بالتوازى مع معاودة ارتفاع أحجام التداولات لمتوسط آخر 90 يومًا.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 0.70%، ليصل إلى مستوى 19144 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 0.49% ليصل إلى 3778 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% إلى مستوى 5558 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.61% عند مستوى 23077 نقطة.

وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حركات تصحيح على مدار آخر جلستين، ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 19144 نقطة، مضيفًا أن التراجعات الحالية تعد انعكاسا طبيعيا لعمليات الصعود القوية خلال جلسات الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن انخفاض أحجام التداول خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بجلسات الصعود القياسى فى الفترة الماضية، دليل على أنه مازال فى إطار التصحيح، على أن تستمر حتى مستويات 19000 نقطة – 18800 نقطة.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يواجه أيضًا موجة من عمليات التصحيح وجنى الأرباح، ستستمر حتى وصوله إلى مستوى 3750 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال تداول 542 مليون سهم، بتنفيذ 62.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 197 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 39 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“روبكس” بنسبة 14.29%، و”المصرية للمنتجعات” بنسبة 8.50%.

إسماعيل: التصحيح الهابط يستهدف مستويات 19 ألف نقطة

وتراجعت أسعار 98 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ماكرو جروب” بنسبة 6.11%، و”ممفيس للأدوية” بمعدل 5.36%، فيما لم تتغير أسعار 60 سهم، وسجل رأس المال السوقى تراجعا ليستقر عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.

وقال محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما، إن الاتجاه العام للمؤشرات مازال اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، وأن حركات التصحيح الحالية طبيعية، وتستهدف مستوى 18800 نقطة على المدى القصير.

واضاف أن القوة الشرائية ستعاود الظهور مع اقتراب المؤشر الرئيسى من مستويات 19000 نقطة، لتدفع المؤشر لمعاودة الصعود واستهداف مناطق 19800 نقطة، فى ظل انخفاض التداولات، لتؤكد أن عمليات التراجع الحالية هى عمليات جنى أرباح.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافى تعاملات نحو 423 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 78.07%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 369 ألف جنيه و422 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.52% و16.4% على التوالى.

ونفذ الأفراد 68.80% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين مسجلين صافى بيع 556 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 5.5 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 31.20% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات العربية مسجلين صافى بيع 5.1 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 133 مليون جنيه و420 مليون جنيه على التوالى.