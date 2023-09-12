هدوء بوتيرة هبوط البورصة مع استمرار التراجع

(MENAFN- Al-BoNews) فريج: ضعف أحجام التداولات يؤكد اقتراب انتهاء جنى الأرباح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع فى ختام جلسة منتصف الأسبوع، مع استمرار المستثمرين فى عمليات جنى الأرباح، لكن بوتيرة أقل من الجلسات الماضية، وتوقع المحللون ظهور القوة الشرائية عند مستوى الدعم 19000 نقطة، بالتوازى مع معاودة ارتفاع أحجام التداولات لمتوسط آخر 90 يومًا.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 0.70%، ليصل إلى مستوى 19144 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 0.49% ليصل إلى 3778 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% إلى مستوى 5558 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.61% عند مستوى 23077 نقطة.
وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حركات تصحيح على مدار آخر جلستين، ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 19144 نقطة، مضيفًا أن التراجعات الحالية تعد انعكاسا طبيعيا لعمليات الصعود القوية خلال جلسات الأسبوع الماضى.
وأشار إلى أن انخفاض أحجام التداول خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بجلسات الصعود القياسى فى الفترة الماضية، دليل على أنه مازال فى إطار التصحيح، على أن تستمر حتى مستويات 19000 نقطة – 18800 نقطة.
وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يواجه أيضًا موجة من عمليات التصحيح وجنى الأرباح، ستستمر حتى وصوله إلى مستوى 3750 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال تداول 542 مليون سهم، بتنفيذ 62.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 197 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 39 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“روبكس” بنسبة 14.29%، و”المصرية للمنتجعات” بنسبة 8.50%.
إسماعيل: التصحيح الهابط يستهدف مستويات 19 ألف نقطة
وتراجعت أسعار 98 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ماكرو جروب” بنسبة 6.11%، و”ممفيس للأدوية” بمعدل 5.36%، فيما لم تتغير أسعار 60 سهم، وسجل رأس المال السوقى تراجعا ليستقر عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.
وقال محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما، إن الاتجاه العام للمؤشرات مازال اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، وأن حركات التصحيح الحالية طبيعية، وتستهدف مستوى 18800 نقطة على المدى القصير.
واضاف أن القوة الشرائية ستعاود الظهور مع اقتراب المؤشر الرئيسى من مستويات 19000 نقطة، لتدفع المؤشر لمعاودة الصعود واستهداف مناطق 19800 نقطة، فى ظل انخفاض التداولات، لتؤكد أن عمليات التراجع الحالية هى عمليات جنى أرباح.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافى تعاملات نحو 423 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 78.07%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 369 ألف جنيه و422 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.52% و16.4% على التوالى.
ونفذ الأفراد 68.80% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين مسجلين صافى بيع 556 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 5.5 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 31.20% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات العربية مسجلين صافى بيع 5.1 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 133 مليون جنيه و420 مليون جنيه على التوالى.
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