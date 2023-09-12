وخلال الاجتماع، قدم محافظ الغربية عرضا حول أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، والتي تخدم 8 مدن، و4 أحياء، و69 قرية أم، و321 قرية تابعة، و1155 عزبة، وذلك في قطاعات: التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والثقافة والفنون، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف والكنائس، والبنية التحتية، والتوعية والتدريب.

كما أشار المحافظ ، في هذا الإطار، إلى أن هناك عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لصالح مواطني الغربية، وتضم مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبي النموذجي، وإنشاء مستشفى طنطا النموذجي، وإنشاء مستشفى السنطة المركزي، وتطوير وتوسعة مداخل المدن، بالإضافة إلى مواصلة العمل على الانتهاء من إنشاء كورنيش ومحور مروري مثل كورنيش بحر شبين بالمحلة الكبرى، وكورنيش على ترعة الساحل بسمنود، بجانب تطوير كورنيش كفر الزيات.

كما تشمل المشروعات إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة لربط طريق طنطا المحلة بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج الجديدة، ومنها إلى طريق المحلة سمنود ويشمل إنشاء كوبري علوي من طريق طنطا المحلة بعد مزلقان العلو إلى طريق ترابي بطول 840 م إلى طريق ترابي موازي لبحر شبين حتى مسجد السيدة رقية بطول1560م ، كما أنه جار إعادة تأهيل الطريق من مسجد السيدة رقية إلى المجمع الصناعي إلى طريق المحلة سمنود بطول 6 كم، فضلا عن إعادة تأهيل طريق المحلة سمنود.

وفي الوقت نفسه، تحدث الدكتور طارق رحمي عن مشروعات توسعة كباري مداخل طنطا، وتشمل توسعة كوبري قحافة – طنطا ، وتوسعة كوبري سكة المحلة – طنطا، بجانب إنشاء كباري بسلالم كهربائية للمشاة بمدينتي طنطا والمحلة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان، فأوضح محافظ الغربية أنه جار تطوير مناطق ذات خطورة، وتشمل ترميم 3 عمارات بأبوشاهين بالمحلة، وتطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بمدينة طنطا، فضلا عن إقامة مدينة المحلة الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتطوير منطقة تل الحدادين العشوائية، عن طريق إنشاء 314 وحدة سكنية بديل للعشوائيا من خلال صندوق التنمية الحضرية.

وحول منظومة النظافة بمحافظة الغربية، أشار الدكتور طارق رحمي إلى أنه جار تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة – طنطا، بالإضافة إلى ما تم إنجازه بشأن تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة.

ولفت المحافظ أيضا إلى أنه جار إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب المشروعات الصناعية الكبيرة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وتشمل تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة، وكذا المنطقة اللوجستية في المحلة، فضلا عن مشروعات استثمارية على الأراضي غير المستغلة بالمحافظة وتشمل إنشاء مجمع مطاعم ومحطة تموين وخدمات للسيارات بارض البوريفاج بطنطا، وإنشاء مجمع مطاعم ومحطة تموين وخدمات للسيارات بارض المرور بشارع الجلاء بطنطا

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة وتشمل مركز زفتى الذي يضم 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا، من خلال 876 مشروعا يستفيد منها 599 ألف مواطن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع شرح الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، حيث تم التنويه إلى الانتهاء من تنفيذ 671 مشروعا وجار العمل في تنفيذ 139 مشروعا، ويجري التخطيط للبدء في 66 مشروعا، لافتا إلى أن مشروعات المبادرة تضم 140 مشروعا للصرف الصحي، و129 مشروعا لمياه الشرب، بجانب 100 مشروع لقطاع الكهرباء، و55 مشروعا للغاز الطبيعي، و54 مشروعا للاتصالات، فضلا عن 83 مشروعا لقطاع التربية والتعليم، و25 مشروعا بقطاع الصحة، وكذا 30 مشروعا لقطاع الشباب والرياضة، و9 مشروعات لمجمعات الخدمات الحكومية، و28 مشروعا للري، ونصيب قطاع التضامن الاجتماعي 11 مشروعا منها، و13 مشروعا للتنمية المحلية.

كما تضم مشروعات المبادرة تنفيذ 6 مشروعات للطرق الرئيسية، و59 مشروعا للطرق الداخلية، وحظي قطاع الإسكان بمشروعين في” سكن كريم”، بينما نصيب قطاع البريد 27 مشروعا.

كما تطرق محافظ الغربية، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن محاور التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمبادرة“حياة كريمة” بمراكز ومدن زفتى، والمحلة، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور.