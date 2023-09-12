وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري اقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسماعيلية عرضاَ حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، التي تستهدف 4 قري بمركز ومدينة القنطرة شرق، بحجم مشروعات يصل إلى 136 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر 1.056 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 107 مشروعات، وجار استكمال تنفيذ باقي المشروعات، منوها في هذا الصدد إلى أن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى محافظات الجمهورية، وسجلت نسب تنفيذ للمشروعات أعلي من المستهدف خلال الفترات المحددة.

وسرد اللواء شريف فهمي بشارة موقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطرق، والإسعاف، إلى جانب موقف المجمعات الحكومية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة من خلالها.

وتطرق اللواء شريف فهمي بشارة إلى موقف الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2022/2023، موضحا أنه تم تنفيذ ما تضمنته من مشروعات في القطاعات بنسبة 100%.

واستعرض المحافظ المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات، منها قطاع الطرق والنقل، الذي شهد تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات لربط التجمعات السكنية بمحاور المشروع القومي للطرق، وربط القري والتوابع بعواصم المراكز وربط الجميع بعاصمة المحافظة، هذا إلى جانب تطوير المحاور المرورية الرئيسية، واستحداث محاور مرورية جديدة، وتطوير الطرق الخاصة بالمناطق ذات البعد الاستثماري.

كما عرض المحافظ موقف المشروعات القومية المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، وكذا ما يتعلق بتطوير الأسواق والورش الحرفية.

وتناول المحافظ عمليات التطوير الجارية بالمنطقة الحرة بالمحافظة، وما شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية من نمو في حجم المشروعات المقامة بها، كما تطرق لموقف الأنشطة المتنوعة المتواجدة داخل المناطق الصناعية على أرض المحافظة.