وأوضح البنك – في بيان اليوم بشأن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري المنتهية في يونيو 2023 – أن صافي أرباح البنك ارتفع إلى نحو 345.6 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من عام 2023 مقابل نحو 181.6 مليون دولار بالفترة ذاتها لعام 2022.

وأضاف أن إجمالي دخل البنك – الذي تعد مصر من أكبر المساهمين في رأس ماله – خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 589.3 مليون دولار بالفترة ذاتها من عام 2022 بنمو 102.1% على أساس سنوي.

وتابع أن إجمالي رصيد أصول الميزانية العمومية للبنك زاد بنسبة 8% في أول 6 أشهر من العام الجاري، حيث بلغ 30.1 مليار دولار بنهاية 30 يونيو 2023 مقابل 27.9 مليار دولار بنهاية 31 ديسمبر 2022.

ولفت إلى أنه جاء ارتفاع إجمالي أصول الميزانية العمومية للبنك مدفوعًا بزيادة نمو محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال النصف الأول من 2023، كما زارد إجمالي رصيد محفظة قروض وتسهيلات البنك بنسبة 13% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل نهاية ديسمبر 2022 ليرتفع لـ26 مليار دولار.

وأشار إلى أنه يحتفظ بمعدلات سيولة قويةً عند 3 مليارات دولار وهو ما يمثل 11% من إجمالي الأصول بما يحقق نسبة تغطية للسيولة بنسبة 310%، منوهًا بأن إجمالي إيرادات الفوائد سجل نموًا قويًا بنسبة 107.1% خلال النصف الأول من العام الجاري ليرتفع إلى 1.1 مليار دولار مقابل نحو 540.8 مليون دولار بالفترة ذاتها من عام 2022، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة في محفظة القروض والتسهيلات.

وذكر البنك – في بيانه – أن صافي إيرادات الفوائد بلغ نحو 663.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 76% بالفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما يرجع للإدارة الفعالة المستمرة لمصاريف الفوائد.

وأكد أنه نتيجة نمو أداء إيرادات الفوائد، فقد ارتفع صافي هامش الفائدة لـ4.77% خلال النصف الأول من 2023 مقابل نحو 3.47% بالفترة ذاتها العام الماضي، لافتًا إلى أن أموال المساهمين بالمجموعة ارتفعت بنسبة 7.63% لتصل إلى 5.6 مليار دولار بنهاية 30 يونيو 2023 مقارنة بنهاية 2022 مدعومة لحد كبير بوجود مساهمات جديدة بقيمة 261 مليون دولار في الأسهم من المساهمين الحاليين والجدد الذين دعموا عملية زيادة رأس المال العام.

وتابع أن البنك يهدف لجمع 2.6 مليار دولار من الأسهم المدفوعة بحلول عام 2026، منوهُا بأن النمو بأموال المساهمين جاء مدعوما بارتفاع صافي الأرباح الداخلية بقيمة 125.5 مليون دولار مع الأخذ بالاعتبار توزيعات الأرباح المعتمدة والمخصصات الأخرى والتي بلغت نحو 209 ملايين دولار.

من جانبه.. قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية بـ(أفريكسم بنك) دينيس دينيا“إنه خلال الفترة التي احتفل فيها البنك بالذكرى السنوية بمرور 30 عامًا على تأسيسه، حققنا مجموعة قوية من النتائج، مدفوعة بتقديم قروض لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التقلبات الدورية مما أدى لزيادة حجم الأصول المدرة للفائدة، وخاصة القروض والسلفيات مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة”.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المستمرة واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري انحسار بعض الرياح المعاكسة، بما في ذلك الانخفاض النسبي بأسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض اختناقات العرض وإعادة الصين فتح اقتصادها التي تعد أكبر شريك تجاري لإفريقيا”.





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