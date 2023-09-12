“أفريكسم بنك” يحقق أرباحًا بقيمة 345.6 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2023
التاريخ
9/12/2023 2:20:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ذكر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) أن صافي أرباحه بعد خصم الضرائب ارتفعت بنسبة 90.3% خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل الفترة ذاتها من عام 2022، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد.
وأوضح البنك – في بيان اليوم بشأن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري المنتهية في يونيو 2023 – أن صافي أرباح البنك ارتفع إلى نحو 345.6 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من عام 2023 مقابل نحو 181.6 مليون دولار بالفترة ذاتها لعام 2022.
وأضاف أن إجمالي دخل البنك – الذي تعد مصر من أكبر المساهمين في رأس ماله – خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 589.3 مليون دولار بالفترة ذاتها من عام 2022 بنمو 102.1% على أساس سنوي.
وتابع أن إجمالي رصيد أصول الميزانية العمومية للبنك زاد بنسبة 8% في أول 6 أشهر من العام الجاري، حيث بلغ 30.1 مليار دولار بنهاية 30 يونيو 2023 مقابل 27.9 مليار دولار بنهاية 31 ديسمبر 2022.
ولفت إلى أنه جاء ارتفاع إجمالي أصول الميزانية العمومية للبنك مدفوعًا بزيادة نمو محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال النصف الأول من 2023، كما زارد إجمالي رصيد محفظة قروض وتسهيلات البنك بنسبة 13% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل نهاية ديسمبر 2022 ليرتفع لـ26 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يحتفظ بمعدلات سيولة قويةً عند 3 مليارات دولار وهو ما يمثل 11% من إجمالي الأصول بما يحقق نسبة تغطية للسيولة بنسبة 310%، منوهًا بأن إجمالي إيرادات الفوائد سجل نموًا قويًا بنسبة 107.1% خلال النصف الأول من العام الجاري ليرتفع إلى 1.1 مليار دولار مقابل نحو 540.8 مليون دولار بالفترة ذاتها من عام 2022، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة في محفظة القروض والتسهيلات.
وذكر البنك – في بيانه – أن صافي إيرادات الفوائد بلغ نحو 663.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 76% بالفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما يرجع للإدارة الفعالة المستمرة لمصاريف الفوائد.
وأكد أنه نتيجة نمو أداء إيرادات الفوائد، فقد ارتفع صافي هامش الفائدة لـ4.77% خلال النصف الأول من 2023 مقابل نحو 3.47% بالفترة ذاتها العام الماضي، لافتًا إلى أن أموال المساهمين بالمجموعة ارتفعت بنسبة 7.63% لتصل إلى 5.6 مليار دولار بنهاية 30 يونيو 2023 مقارنة بنهاية 2022 مدعومة لحد كبير بوجود مساهمات جديدة بقيمة 261 مليون دولار في الأسهم من المساهمين الحاليين والجدد الذين دعموا عملية زيادة رأس المال العام.
وتابع أن البنك يهدف لجمع 2.6 مليار دولار من الأسهم المدفوعة بحلول عام 2026، منوهُا بأن النمو بأموال المساهمين جاء مدعوما بارتفاع صافي الأرباح الداخلية بقيمة 125.5 مليون دولار مع الأخذ بالاعتبار توزيعات الأرباح المعتمدة والمخصصات الأخرى والتي بلغت نحو 209 ملايين دولار.
من جانبه.. قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية بـ(أفريكسم بنك) دينيس دينيا“إنه خلال الفترة التي احتفل فيها البنك بالذكرى السنوية بمرور 30 عامًا على تأسيسه، حققنا مجموعة قوية من النتائج، مدفوعة بتقديم قروض لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التقلبات الدورية مما أدى لزيادة حجم الأصول المدرة للفائدة، وخاصة القروض والسلفيات مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة”.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المستمرة واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري انحسار بعض الرياح المعاكسة، بما في ذلك الانخفاض النسبي بأسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض اختناقات العرض وإعادة الصين فتح اقتصادها التي تعد أكبر شريك تجاري لإفريقيا”.
أ ش أ
MENAFN12092023000202011048ID1107054815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.