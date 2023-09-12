2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 40.82 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 187.43 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 17.07 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 36.36 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 113.73 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 88.41 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 39.23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 231.86 مليون درهم و134 رهن فلل وشقق بقيمة 908.12 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 295 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 171.5 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 136.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15.57 مليون درهم.





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