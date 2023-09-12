تراجع معظم أسواق الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ووفقا لمذكرة بحثية صادرة من ويلز فارجو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، 0.6 بالمئة على أساس شهري لشهر أغسطس ، في حين من المرجح أن يصل المعدل على أساس سنوي إلى 3.6 بالمئة.

كما أن من المتوقع إلى حد كبير أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة أو يحجم عن ذلك مجددا في نوفمبر .

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأمريكي لأن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.7 بالمئة بعد أن خسر سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.3 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي 0.2 بالمئة بعد انخفاض سهم سالك للتعرفة المرورية 0.9 بالمئة.

كما تراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة لينهي مكاسب استمرت على مدى خمس جلسات بتأثير من انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

غير أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأحد أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد قفز في أغسطس بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 36.5 بالمئة في يوليو





رويترز