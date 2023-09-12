مكتب الإحصاء: معدل الفقر الرسمي في أمريكا 11.5% عام 2022

مكتب الإحصاء: معدل الفقر الرسمي في أمريكا 11.5% عام 2022
التاريخ
9/12/2023 2:20:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء إن معدل الفقر الرسمي في أمريكا بلغ 11.5 بالمئة في عام 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي مثل شيكات التحفيز، 12.4 بالمئة.
وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال مكتب الإحصاء إن حوالي 92.1 بالمئة من الأمريكيين كان لديهم تأمين صحي طوال عام 2022 أو في فترة منه.
رويترز
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