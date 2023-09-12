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مكتب الإحصاء: معدل الفقر الرسمي في أمريكا 11.5% عام 2022

9/12/2023 2:20:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء إن معدل الفقر الرسمي في أمريكا بلغ 11.5 بالمئة في عام 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي مثل شيكات التحفيز، 12.4 بالمئة.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال مكتب الإحصاء إن حوالي 92.1 بالمئة من الأمريكيين كان لديهم تأمين صحي طوال عام 2022 أو في فترة منه.


رويترز

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