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3.7 مليار درهم قيمة عقود البناء في عجمان خلال النصف الأول

9/12/2023 2:20:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت دائرة البلدية والتخطيط فى عجمان تجاوز قيمة عقود البناء في الإمارة مبلغ 3 مليارات و715 مليون درهم حسب التقرير الصادر عنها للنصف الأول من العام الحالي 2023 انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة في تصريحات له أن قيمة العقود شهدت نموا مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين الماضيين بعدما سجلت العام الماضي 2,1 مليار درهم .. ومليارا و900 مليون درهم عام 2021 مؤكدًا أن عجمان إمارة مستدامة ومدينة شاملة ومتكاملة تسعى بلا توقف وفقًا لتوجيهات القيادة لتوفير مقومات الرفاهية والعيش الهانئ للسكان وإيجاد بيئة ناجحة لإقامة المشاريع الاستثمارية لرواد الأعمال ونوه إلى تمكنها من أن تكون وجهة للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وقال إن التسهيلات المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات، أسهم في رفع مستوى الرضا والسعادة العام وعزز التوجه المستمرللاستقرار وافتتاح المشاريع الناجحة في عجمان.

من جانبه أوضح المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة أن نسبة الارتفاع في قيمة عقود البناء سجلت ما مقداره 72% مقارنة بالعام الماضي، مثمنًا الخطط الطموحة والمبادرات النوعية التي تدشنها الدائرة لتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء وسرعة إنجاز الخدمات وتعزيز تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية لتتبوأ الدائرة المرتبة الأولى عربياً في مدة استخراج رخصة البناء وأشاد بالتحول الرقمي الذي تبنته إدارة المباني وأسهم في تسريع المعاملات وإنجازها خلال وقت قياسي وبدقة متناهية.


أ ش أ

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