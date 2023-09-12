3.7 مليار درهم قيمة عقود البناء في عجمان خلال النصف الأول

3.7 مليار درهم قيمة عقود البناء في عجمان خلال النصف الأول
التاريخ
9/12/2023 2:20:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط فى عجمان تجاوز قيمة عقود البناء في الإمارة مبلغ 3 مليارات و715 مليون درهم حسب التقرير الصادر عنها للنصف الأول من العام الحالي 2023 انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة في تصريحات له أن قيمة العقود شهدت نموا مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين الماضيين بعدما سجلت العام الماضي 2,1 مليار درهم .. ومليارا و900 مليون درهم عام 2021 مؤكدًا أن عجمان إمارة مستدامة ومدينة شاملة ومتكاملة تسعى بلا توقف وفقًا لتوجيهات القيادة لتوفير مقومات الرفاهية والعيش الهانئ للسكان وإيجاد بيئة ناجحة لإقامة المشاريع الاستثمارية لرواد الأعمال ونوه إلى تمكنها من أن تكون وجهة للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها.
وقال إن التسهيلات المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات، أسهم في رفع مستوى الرضا والسعادة العام وعزز التوجه المستمرللاستقرار وافتتاح المشاريع الناجحة في عجمان.
من جانبه أوضح المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة أن نسبة الارتفاع في قيمة عقود البناء سجلت ما مقداره 72% مقارنة بالعام الماضي، مثمنًا الخطط الطموحة والمبادرات النوعية التي تدشنها الدائرة لتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء وسرعة إنجاز الخدمات وتعزيز تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية لتتبوأ الدائرة المرتبة الأولى عربياً في مدة استخراج رخصة البناء وأشاد بالتحول الرقمي الذي تبنته إدارة المباني وأسهم في تسريع المعاملات وإنجازها خلال وقت قياسي وبدقة متناهية.
أ ش أ
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