عائلة ((الدماطى)) تنقل 24.61% من أسهم“دومتى” إلى ((ديرى))

عائلة ((الدماطى)) تنقل 24.61% من أسهم“دومتى” إلى ((ديرى))
التاريخ
9/12/2023 2:20:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نقل 24.61% من مساهمة العائلة إلى شركة بجزر كايمن
أجرت عائلة الدماطى عملية إعادة هيكلة على جزء من مساهماتها فى الشركة العربية للصناعات الغذائية“دومتى” تصل إلى 24.61% من إجمالى أسهم الشركة.
وقامت مجموعة مرتبطة بعائلة الدماطى بنقل 69.55 مليون سهم من مساهماتهم المباشرة فى ((دومتى)) إلى ((ديرى العالمية للاستثمار)) وهى شركة مملوكة للعائلة بالكامل.
وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الحصص التى تمت عليها إعادة الهيكلة وتم نقلها إلى شركة ((ديرى العالمية)) المؤسسة بجزر كايمن هى حصص عمر الدماطى، ومحمد عمر الدماطى، وخالد الدماطى التى سيتم نقلها ضمن الصفقة، موضحة أن الهدف من الصفقة هو إعادة هيكلة المساهمات بين أطراف العائلة.
وأكدت الشركة أن عائلة الدماطى مازالت تحتفظ بنسبة الملكية بشركة دومتى، ولكن بشكل غير مباشر، وأن عملية النقل لن تستدعى إجراء أى تعديل على هيكل ملكية الشركة.
وفى سبتمبر 2022، قام تحالف من المستثمرين فى صندوق إكسبيديشن إنفستمنتس بشراء حصة تشكل 34% من أسهم الشركة، ويضم التحالف أعضاء من عائلة الدماطى، وهما عمر محمد الدماطى (رئيس مجلس إدارة الشركة)، ومحمد عمر الدماطى (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة) وهما مساهمين رئيسيين كمجموعة مرتبطة بالشركة المستهدفة، وأعضاء مشاركين بالتحالف بحصة أقلية للشركة مقدمة العرض.
وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى ارتفاعا فى صافى الأرباح المجمعة بنسبة 127% إلى 252.185 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 111.101 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضى.
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