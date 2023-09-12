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عائلة ((الدماطى)) تنقل 24.61% من أسهم“دومتى” إلى ((ديرى))

9/12/2023 2:20:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نقل 24.61% من مساهمة العائلة إلى شركة بجزر كايمن


أجرت عائلة الدماطى عملية إعادة هيكلة على جزء من مساهماتها فى الشركة العربية للصناعات الغذائية“دومتى” تصل إلى 24.61% من إجمالى أسهم الشركة.

وقامت مجموعة مرتبطة بعائلة الدماطى بنقل 69.55 مليون سهم من مساهماتهم المباشرة فى ((دومتى)) إلى ((ديرى العالمية للاستثمار)) وهى شركة مملوكة للعائلة بالكامل.

وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الحصص التى تمت عليها إعادة الهيكلة وتم نقلها إلى شركة ((ديرى العالمية)) المؤسسة بجزر كايمن هى حصص عمر الدماطى، ومحمد عمر الدماطى، وخالد الدماطى التى سيتم نقلها ضمن الصفقة، موضحة أن الهدف من الصفقة هو إعادة هيكلة المساهمات بين أطراف العائلة.

وأكدت الشركة أن عائلة الدماطى مازالت تحتفظ بنسبة الملكية بشركة دومتى، ولكن بشكل غير مباشر، وأن عملية النقل لن تستدعى إجراء أى تعديل على هيكل ملكية الشركة.

وفى سبتمبر 2022، قام تحالف من المستثمرين فى صندوق إكسبيديشن إنفستمنتس بشراء حصة تشكل 34% من أسهم الشركة، ويضم التحالف أعضاء من عائلة الدماطى، وهما عمر محمد الدماطى (رئيس مجلس إدارة الشركة)، ومحمد عمر الدماطى (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة) وهما مساهمين رئيسيين كمجموعة مرتبطة بالشركة المستهدفة، وأعضاء مشاركين بالتحالف بحصة أقلية للشركة مقدمة العرض.

وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى ارتفاعا فى صافى الأرباح المجمعة بنسبة 127% إلى 252.185 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 111.101 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضى.

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