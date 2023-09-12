الصين تستعد لإزاحة اليابان من عرش صادرات السيارات في العالم

ومع ذلك، فإن الدافع وراء صعود الصين العالمي، هو مشاكل هيكلية عميقة في صناعة السيارات المحلية، والتي تهدد بقلب أسواق السيارات حول العالم رأسًا على عقب.

كان عدم التطابق الصارخ بين الإنتاج في المصانع الصينية والطلب المحلي، ناجم جزئيًا عن سوء توقع المسئولين التنفيذيين في الصناعة لثلاثة اتجاهات رئيسة، وهي الانخفاض السريع في مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وارتفاع شعبية السيارات الكهربائية، وانخفاض الحاجة إلى السيارات المملوكة للقطاع الخاص مع ازدهار التنقل المشترك بين السكان الصينيين الذين يتزايد تحضرهم.

ذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن أعوام من السياسة الصناعية الداعمة واستثمارات القطاع الخاص عززت القدرة التنافسية للصين في الصناعة.

وتتفوق الشركات المصنعة المحلية، بما فيها“بي واي دي”، في مبيعاتها على السيارات الكهربائية، وتستهدف الأسواق الخارجية لتحقيق النمو.

تسير صادرات الصين السنوية من السيارات، التي تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية في 2021 وألمانيا في 2022، الآن على الطريق الصحيح للتغلب على اليابان خلال العام الحالي، وفقًا لبيانات وكالة التصنيف الائتماني“موديز”.

ومع ذلك، بلغت أحجام المبيعات في الصين ذروتها خلال 2017، وذلك تماشيًا مع تباطؤ النمو في طفرة الطبقة المتوسطة في البلاد والضعف الاقتصادي الأوسع.

تؤثر مشكلة الطاقة الفائضة على الشركات المحلية مثل“شيري” و”سايك” و”بي.واي.دي” و”جيلي” و”تشانجان”، وعدد متزايد من المجموعات الأجنبية.

وقال محللون، إن الشركات، بما فيها“تسلا” و”فورد” و”نيسان” و”هيونداي”، تأتي ضمن القائمة التي تعيد توجيه مصانعها الصينية نحو أسواق التصدير.

حتى نهاية يوليو الماضي، صُدرت 2.8 مليون سيارة من الصين هذا العام، بما فيها 1.8 مليون سيارة تعمل بالبنزين، بزيادة 74% عن العام السابق، مع اختيار مزيد من المستهلكين المحليين للسيارات الكهربائية والسيارات المستعملة.

يتوقع المحللون أن تحتفظ الصين بمركزها الأول لسنوات، إذ تشير توقعات شركة“أليكس بارتنرز” الاستشارية إلى أن المبيعات الخارجية للسيارات التي تنتجها الشركات الصينية ستصل إلى 9 ملايين بحلول نهاية العقد، مما سيدفع حصتها في السوق العالمية إلى 30% في 2030، ارتفاعًا من 16% في 2022.