361 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها
التاريخ
9/12/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى نحو 361 مليون جنيه.
وأضاف أن المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ72 و71، حيث بلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11.5 ملايين جنيه.
وأكد استمرار فعاليات مبادرة“سند الخير” لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سيارتها المتنقلة مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات.
وأشار إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث شهدت المبادرة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم مبيعات تلك المنتجات خلال الأسبوع الماضي حيث وصل حجم مبيعاتهم 204 مليون جنيه.
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