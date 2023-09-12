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361 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها

9/12/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى نحو 361 مليون جنيه.

وأضاف أن المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ72 و71، حيث بلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11.5 ملايين جنيه.

وأكد استمرار فعاليات مبادرة“سند الخير” لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سيارتها المتنقلة مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات.

وأشار إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث شهدت المبادرة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم مبيعات تلك المنتجات خلال الأسبوع الماضي حيث وصل حجم مبيعاتهم 204 مليون جنيه.

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