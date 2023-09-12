10% نمواً مستهدفاً للتبادل التجارى بين مصر وبولندا العام الجارى
التاريخ
9/12/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال ياتسيك جراد، مدير مكتب الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة فى القاهرة، إن بلاده تستهدف نمواً بنسبة 10% فى حجم التبادل التجارى مع مصر خلال العام الحالى.
أضاف، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع بنسبة 40% خلال العام الماضى لأول مرة، حيث سجل 930 مليون دولار مقارنة بـ 650 مليون دولار خلال 2021.
لفت إلى أنه لاتزال فرص النمو كبيرة خاصة فى القطاعات الزراعية، حيث يمكن لمصر باعتبارها أكبر منتج زراعى فى المنطقة الاستفادة من الاستثمار البولندى ونقل التكنولوجيا والتمويل فى هذا المجال من خلال التعاون المشترك.
أشار إلى أن بعض الشركات البولندية جاءت إلى مصر لتطوير أعمالها والتعاون مع الشركاء المصريين مثل شركة“أجرى سيليوشن” التى تقدم حلول البرمجيات والإنترنت لمزارعى ومصنعى الفواكه والخضراوات، وشركة“انترستال” للمعادن والصلب، وشركة“فو إس ك بوزنان” التى تنتج محركات الديزل وغيرها من الشركات.
من جانبه، قال ميخاو خابروس، القائم بأعمال سفارة بولندا فى القاهرة، إن العلاقات المصرية البولندية بين البلدين شهدت انتعاشا اقتصاديا كبيرا خلال العامين الماضيين.
أضاف، أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تنظيم أكثر من 30 حدثا مختلفا على مدار العامين الماضيين، ما يدل على قوة الترابط بين شركائنا المصريين.
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