أضاف، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع بنسبة 40% خلال العام الماضى لأول مرة، حيث سجل 930 مليون دولار مقارنة بـ 650 مليون دولار خلال 2021.

لفت إلى أنه لاتزال فرص النمو كبيرة خاصة فى القطاعات الزراعية، حيث يمكن لمصر باعتبارها أكبر منتج زراعى فى المنطقة الاستفادة من الاستثمار البولندى ونقل التكنولوجيا والتمويل فى هذا المجال من خلال التعاون المشترك.

أشار إلى أن بعض الشركات البولندية جاءت إلى مصر لتطوير أعمالها والتعاون مع الشركاء المصريين مثل شركة“أجرى سيليوشن” التى تقدم حلول البرمجيات والإنترنت لمزارعى ومصنعى الفواكه والخضراوات، وشركة“انترستال” للمعادن والصلب، وشركة“فو إس ك بوزنان” التى تنتج محركات الديزل وغيرها من الشركات.

من جانبه، قال ميخاو خابروس، القائم بأعمال سفارة بولندا فى القاهرة، إن العلاقات المصرية البولندية بين البلدين شهدت انتعاشا اقتصاديا كبيرا خلال العامين الماضيين.

أضاف، أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تنظيم أكثر من 30 حدثا مختلفا على مدار العامين الماضيين، ما يدل على قوة الترابط بين شركائنا المصريين.