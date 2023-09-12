مصر تشارك فى معرض“فروت لوجستك” للمحاصيل الزراعية ببرلين
التاريخ
9/12/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تشهد فعالية معرض فروت لوجستك الدولى، أكبر سوق تصديرية للمحاصيل الزراعية والتى ستُعقد فى الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2024، زيادة حادة فى طلبات الحصول على مساحة أكبر فى المعرض القادم 2024 والذى تشارك فيه مصر بصفة دورية.
وطبقا لبيان إدارة المعرض الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الطلب من المنتجين من أفريقيا وآسيا قوى بشكل خاص، فقد حجزت الشركات الكينية ضعف مساحة العرض مقارنة بعام 2023، فى حين ضاعفت الصين وجودها إلى أكثر من 1000 متر مربع.
وأضاف البيان:“لا تزال صناعة الفواكه والخضروات تواجه ضغوط التكلفة وتحديات التوزيع فى جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لكاى مانجلبيرجر، مدير FRUIT LOGISTICA، فإن هذا يفسر سبب تزايد الاهتمام بالحلول التكنولوجية واللوجستية”.
وقال إن هذا أيضًا ينعكس فى تسجيلات العارضين المتزايدة لدينا فى قطاعات الخدمات اللوجستية والآلات والتكنولوجيا، وتشهد المنطقة اللوجستية فى القاعة 26 على وجه الخصوص زيادة فى عدد العارضين.
أ ش أ
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