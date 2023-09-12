مصر تشارك فى معرض“فروت لوجستك” للمحاصيل الزراعية ببرلين

وطبقا لبيان إدارة المعرض الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الطلب من المنتجين من أفريقيا وآسيا قوى بشكل خاص، فقد حجزت الشركات الكينية ضعف مساحة العرض مقارنة بعام 2023، فى حين ضاعفت الصين وجودها إلى أكثر من 1000 متر مربع.

وأضاف البيان:“لا تزال صناعة الفواكه والخضروات تواجه ضغوط التكلفة وتحديات التوزيع فى جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لكاى مانجلبيرجر، مدير FRUIT LOGISTICA، فإن هذا يفسر سبب تزايد الاهتمام بالحلول التكنولوجية واللوجستية”.

وقال إن هذا أيضًا ينعكس فى تسجيلات العارضين المتزايدة لدينا فى قطاعات الخدمات اللوجستية والآلات والتكنولوجيا، وتشهد المنطقة اللوجستية فى القاعة 26 على وجه الخصوص زيادة فى عدد العارضين.





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