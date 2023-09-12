(MENAFN- Al-BoNews) الزينى: ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بالعرض والطلب وليس بورصة الأعلاف النجار: تراجع المعروض من الكتاكيت وارتفاع أسعارها ساهم فى زيادة الأسعار
ارتفعت أسعار الدواجن بنحو 6 جنيهات فى الكيلو الواحد خلال أسبوع واحد، حيث سجلت نحو 57 جنيها الأسبوع الماضى من أرض المزرعة مقابل سعر 63 جنيها للكيلو الواحد أمس الثلاثاء.
وفى الوقت ذاته سيطرت حالة من التفاؤل لدى متعاملين من قرار طرح الصويا ( أحد مكونات تصنيع الأعلاف) بالبورصة السلعية الأسبوع الجارى لاسيما أنه تم إلغاء أول جلسات التداول على الصويا الاثنين الماضى وتنتظر الشركات عقد جلسة أخرى الاسبوع الجاري، كما توقعوا انخفاض أسعار الأعلاف الفترة المقبلة.
وقال المهندس عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الخطوة التى اتخذتها الحكومة بطرح فول الصويا فى البورصة السلعية للتداول يساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية وخفض أسعارها بنحو 35% عن السوق الرسمى.
وحذر من ارتفاع أسعار الكتاكيت حاليا، حيث تتراوح بين 15 و20 جنيها للكتكوت الواحد، مما سيؤدى لعزوف المربين عن دخول دورات جديدة، لأن التكلفة الفعلية للكيلو الواحد ستتخطى حاجز الـ100 جنيه من أرض المزرعة.
وأوضح أن السوق يشهد انخفاض يومى بأسعار الخامات فى ظل تراجع الطلب، وسجل الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى 10.5 ألف جنيه للطن، بينما طن الأوكرانى سجل 9.8 ألف جنيه فى حين سجلت كسب الصويا الـ 44% نحو 24 ألف جنيه للطن. الدماصى: تداول الصويا فى البورصة يهبط بأسعارها 35% عن السوق الرسمى
وأضاف أن الوقت الراهن يستلزم تلاحم الدولة مع شركات القطاع الخاص لمنظومة الإنتاج الحيوانى التى تمثل الاقتصاد المصرى من خلال الاحتياجات الأساسية للمواطن كالدواجن واللحوم والأسماك خاصة أن الاستهلاك اليومى زاد بكمية أكبر من الفترة الماضية.
وقال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن القفرة الحالية التى تشهدها أسعار الدواجن بسبب تخارج صغار المربين الشهور الماضية، مما ساهم فى تقليص المعروض.
وأضاف أن هناك استراتيجية وحان الوقت لتغييرها والتى تتمثل فى ربط بورصة الأعلاف ببورصة الدواجن، وذلك بخلاف مايحدث على أرض الواقع خاصة أن السبب الرئيسى الذى يتحكم فى تسعير الدواجن هو العرض والطلب وليس أسعار الأعلاف .
وأوضح أن الموجه الحارة أثرت أيضا على دخول دورات جديدة بسبب التخوفات التى تحيط بالمربين من ارتفاع كمية النفوق كما حدث الشهر الماضى.
ولفت إلى أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت فى المزرعة نحو 63 جنيها للكيلو الواحد، لتباع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 70 و73 جنيها حسب المنطقة. العبد: توقعات بتراجع الأسعار مع دخول قطعان جديدة الأسبوع المقبل
من جانبه، قال مصطفى سعداوى مدير العلاقات العامة بشركة الكنانة للدواجن، إن تراجع المعروض من الكتاكيت فى الوقت الحالى بسبب تخلص المربيين منها فى وقت ارتفاع أسعار الأعلاف وتخطيها سعر الـ 30 الف جنيه، أثر على أسعار الدواجن حاليا.
تابع سعداوى أن هناك انخفاضا فى الوقت الحالى فى أسعار الأعلاف وخاماتها وان دخول قطعان جديدة من الكتاكيت خلال الفترة المقبلة سيساهم فى خفض الأسعار مرة أخرى.
أضاف أن طرح الفول الصويا فى البورصة السلعية بجانب وفرة المعروض من الخامات فى الوقت الحالى سيساهم فى المزيد من خفض الأسعار، مما سيدعم عودة المربين المتخارجين من المنظومة بسبب ارتفاع التكاليف.
قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ورئيس شركة الاهرام للدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن فى الوقت الحالى يرجع إلى زيادة الطلب عليها مقارنة بالمعرض متوقعا تراجع الأسعار مرة أخرى مع دخول قطعان جديدة بالتدريج بداية من الأسبوع المقبل.
أوضح العبد أن طرح الصويا من خلال البورصة السلعية يعد خطوة جيدة، مشيرا إلى أنها ستوفر العملة الدولارية وان معظم الشركة ستتجه إلى توفير احتياجاتها من الخامات من خلال البورصة السلعية.
وطالب ياسر النجار صاحب مؤسسة ابو سليم للأعلاف، بعمل مبادرة بين حلقات الصناعة لتثبيت أسعار مدخلات الإنتاج لنجاح الفكرة، مضيفاً أن وضع سعر عادل لجميع المدخلات يدعم عودة المربين للعمل مرة أخرى وبالتالى زيادة المعروض واستقرار الأسعار.