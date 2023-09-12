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أسعار الدواجن ترتفع 6 جنيهات.. وتفاؤل بطرح الصويا بالبورصة السلعية

9/12/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الزينى: ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بالعرض والطلب وليس بورصة الأعلاف النجار: تراجع المعروض من الكتاكيت وارتفاع أسعارها ساهم فى زيادة الأسعار

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو 6 جنيهات فى الكيلو الواحد خلال أسبوع واحد، حيث سجلت نحو 57 جنيها الأسبوع الماضى من أرض المزرعة مقابل سعر 63 جنيها للكيلو الواحد أمس الثلاثاء.

وفى الوقت ذاته سيطرت حالة من التفاؤل لدى متعاملين من قرار طرح الصويا ( أحد مكونات تصنيع الأعلاف) بالبورصة السلعية الأسبوع الجارى لاسيما أنه تم إلغاء أول جلسات التداول على الصويا الاثنين الماضى وتنتظر الشركات عقد جلسة أخرى الاسبوع الجاري، كما توقعوا انخفاض أسعار الأعلاف الفترة المقبلة.

وقال المهندس عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الخطوة التى اتخذتها الحكومة بطرح فول الصويا فى البورصة السلعية للتداول يساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية وخفض أسعارها بنحو 35% عن السوق الرسمى.

وحذر من ارتفاع أسعار الكتاكيت حاليا، حيث تتراوح بين 15 و20 جنيها للكتكوت الواحد، مما سيؤدى لعزوف المربين عن دخول دورات جديدة، لأن التكلفة الفعلية للكيلو الواحد ستتخطى حاجز الـ100 جنيه من أرض المزرعة.

وأوضح أن السوق يشهد انخفاض يومى بأسعار الخامات فى ظل تراجع الطلب، وسجل الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى 10.5 ألف جنيه للطن، بينما طن الأوكرانى سجل 9.8 ألف جنيه فى حين سجلت كسب الصويا الـ 44% نحو 24 ألف جنيه للطن.

الدماصى: تداول الصويا فى البورصة يهبط بأسعارها 35% عن السوق الرسمى

وأضاف أن الوقت الراهن يستلزم تلاحم الدولة مع شركات القطاع الخاص لمنظومة الإنتاج الحيوانى التى تمثل الاقتصاد المصرى من خلال الاحتياجات الأساسية للمواطن كالدواجن واللحوم والأسماك خاصة أن الاستهلاك اليومى زاد بكمية أكبر من الفترة الماضية.

وقال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن القفرة الحالية التى تشهدها أسعار الدواجن بسبب تخارج صغار المربين الشهور الماضية، مما ساهم فى تقليص المعروض.

وأضاف أن هناك استراتيجية وحان الوقت لتغييرها والتى تتمثل فى ربط بورصة الأعلاف ببورصة الدواجن، وذلك بخلاف مايحدث على أرض الواقع خاصة أن السبب الرئيسى الذى يتحكم فى تسعير الدواجن هو العرض والطلب وليس أسعار الأعلاف .

وأوضح أن الموجه الحارة أثرت أيضا على دخول دورات جديدة بسبب التخوفات التى تحيط بالمربين من ارتفاع كمية النفوق كما حدث الشهر الماضى.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت فى المزرعة نحو 63 جنيها للكيلو الواحد، لتباع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 70 و73 جنيها حسب المنطقة.

العبد: توقعات بتراجع الأسعار مع دخول قطعان جديدة الأسبوع المقبل

من جانبه، قال مصطفى سعداوى مدير العلاقات العامة بشركة الكنانة للدواجن، إن تراجع المعروض من الكتاكيت فى الوقت الحالى بسبب تخلص المربيين منها فى وقت ارتفاع أسعار الأعلاف وتخطيها سعر الـ 30 الف جنيه، أثر على أسعار الدواجن حاليا.

تابع سعداوى أن هناك انخفاضا فى الوقت الحالى فى أسعار الأعلاف وخاماتها وان دخول قطعان جديدة من الكتاكيت خلال الفترة المقبلة سيساهم فى خفض الأسعار مرة أخرى.

أضاف أن طرح الفول الصويا فى البورصة السلعية بجانب وفرة المعروض من الخامات فى الوقت الحالى سيساهم فى المزيد من خفض الأسعار، مما سيدعم عودة المربين المتخارجين من المنظومة بسبب ارتفاع التكاليف.

قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ورئيس شركة الاهرام للدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن فى الوقت الحالى يرجع إلى زيادة الطلب عليها مقارنة بالمعرض متوقعا تراجع الأسعار مرة أخرى مع دخول قطعان جديدة بالتدريج بداية من الأسبوع المقبل.

أوضح العبد أن طرح الصويا من خلال البورصة السلعية يعد خطوة جيدة، مشيرا إلى أنها ستوفر العملة الدولارية وان معظم الشركة ستتجه إلى توفير احتياجاتها من الخامات من خلال البورصة السلعية.

وطالب ياسر النجار صاحب مؤسسة ابو سليم للأعلاف، بعمل مبادرة بين حلقات الصناعة لتثبيت أسعار مدخلات الإنتاج لنجاح الفكرة، مضيفاً أن وضع سعر عادل لجميع المدخلات يدعم عودة المربين للعمل مرة أخرى وبالتالى زيادة المعروض واستقرار الأسعار.

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