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((عكاشة)): 1.6 مليار دولار حجم تمويلات البنك الأهلى لمشروعات البيئة والمناخ خلال 25 عاماً - جريدة البورصة

9/12/2023 2:05:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، خلال كلمته على هامش منتدى الاستثمار البيئى والمناخى، إنَّ البنك لديه شراكة تمتد لنحو 25 عاماً فى تمويل برامج البيئة، ومنها مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى مراحله المختلفة.

وأوضح أنه فيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئى والمناخى، والطلب على هذه الموارد، يعمل البنك على تقليل هذه الفجوة برفع الوعى على المستوى الداخلى، ولدى العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية.

تابع: ((حيث تزايد حجم التمويل الذى تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال 25 عاماً إلى 1.6 مليار دولار، 40% منها تم الحصول عليها مؤخراً)).

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفنى وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية فى مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر؛ حيث تم تدريب 100 موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها فى مؤتمر المناخ COP27.

ولفت إلى أنه تم تحديث 38 فرعاً لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية، وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعى، إلى جانب الرقمنة.

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