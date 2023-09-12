((عكاشة)): 1.6 مليار دولار حجم تمويلات البنك الأهلى لمشروعات البيئة والمناخ خلال 25 عاماً - جريدة البورصة
التاريخ
9/12/2023 2:05:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، خلال كلمته على هامش منتدى الاستثمار البيئى والمناخى، إنَّ البنك لديه شراكة تمتد لنحو 25 عاماً فى تمويل برامج البيئة، ومنها مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى مراحله المختلفة.
وأوضح أنه فيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئى والمناخى، والطلب على هذه الموارد، يعمل البنك على تقليل هذه الفجوة برفع الوعى على المستوى الداخلى، ولدى العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية.
تابع: ((حيث تزايد حجم التمويل الذى تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال 25 عاماً إلى 1.6 مليار دولار، 40% منها تم الحصول عليها مؤخراً)).
وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفنى وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية فى مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر؛ حيث تم تدريب 100 موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها فى مؤتمر المناخ COP27.
ولفت إلى أنه تم تحديث 38 فرعاً لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية، وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعى، إلى جانب الرقمنة.
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