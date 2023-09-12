تتبنى هايدلبرج ماتيريالز مصر ((السويس للأسمنت – سابقًا)) – إحدى شركات المجموعة الأم هايدلبرج ماتيريالز استراتيجية جديدة بعد تغيير علامتها التجارية والتى تقوم على محورين أساسيين وهما: ((الاستدامة)) و((الرقمنة)).

وقال محمد حجازى العضو المنتدب لشركة هايدلبرج ماتيريالز مصر، إن المجموعة تركز على تقديم حلول ومنتجات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن استراتيجتها الهادفة إلى الحياد الكربونى.

وأضاف حجازى فى حوار لـ((البورصة))، أن المجموعة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% خلال العام الجارى، بعدما نجحت فى خفض الانبعاثات بواقع 25% خلال العام الماضى، حتى باتت 90% من منتجات الشركة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن المجموعة متبنية استراتيجية المجموعة الأم التى التزمت بخفض صافى انبعاثاتها من ثانى أكسيد الكربون لكل طن من الأسمنت بنسبة 30% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات الحياد الكربونى فى صناعة مواد البناء وتوفير منتجات منخفضة الكربون.

وأضاف حجازى: ((لقد كنا دائماً وسنظل مجموعة تقدم العديد من الخدمات والمنتجات دون الاقتصار على إنتاج الأسمنت، وأهم ما يميزنا هو الانفتاح على كل ما هو جديد والطموح من أجل لعب دور قيادى فى عملية الانتقال، فنحن نتجاوز الأطر المألوفة لكى نعزز الابتكار ونعمق جذور المجموعة مع عملائنا وغيرهم من أصحاب المصلحة)).

وقال العضو المنتدب للمجموعة، إن“هايدلبرج ماتيريالز” لا تقتصر فى خططها على تقديم منتجات جديدة فقط، ولكن تمتد إلى مدخلات الإنتاج والوقود البديل، وحلول الطاقة ولاسيما إعادة استخدام الطاقة المهدرة من الأفران.

وكشف حجازى عن أن المجموعة فى المراحل النهائية لافتتاح مشروع استعادة الطاقة الحرارية المهدرة بمصنع حلوان، متوقعًا بدء التشغيل خلال الربع الأول من عام 2024، باستثمارات تتجاوز 25 مليون دولار، والذى سيعمل على تحويل الحرارة المهدرة الناتجة عن عمليات الإنتاج وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن أن تدعم 30% من احتياجات المصنع من الطاقة.

وأوضح حجازى أن نظام استعادة الطاقة المهدرة سيساعد فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من خلال تقليل الكربون الناتج عن توفير الكهرباء لمصنع حلوان وليس الانبعاثات المباشرة من المصنع، مقدرًا خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من 40 ألف طن سنوياً، وأنه سيحدث عندما تقوم الشركة بتقليل إمدادات الكهرباء للمصنع من الشبكة القومية علاوة على توفير طاقة كهربائية لتوليد الكهرباء للمنازل المحيطة بمصنع حلوان ورفع العبء عن الدولة خصوصا فى أوقات الحرارة العالية وخفض استهلاك الكهرباء.

العضو المنتدب لـ“هايدلبرج ماتيريالز” خلال حواره مع البورصة

ووفقًا لـ((حجازى))، فإن المجموعة قامت بتحويل شاحناتها للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، بما يساهم بشكل إيجابى فى تقليل البصمة الكربونية مما يخفض بدوره انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 13%.

وكشف حجازى أن حوالى 30% من مبيعات المجموعة تذهب مباشرة للمشروعات القومية، و20% لقطاع الأفراد، بالإضافة إلى 50% للقطاع الخاص.

وتابع، أن انتهاء العديد من المدن الجديدة تسبب فى تراجع الطلب على الأسمنت خلال الأونة الأخيرة حيث انخفض فى النصف الأول من العام الجارى بحوالى 9%، فيما تراجع بنحو 12% خلال الأشهر الأربعة من العام الجارى، متوقعًا حدوث انخفاض يصل إلى 7% بنهاية العام الجارى، موضحًا أن المحرك الأساسى للطلب محليًا منذ عام 2017 هو المشروعات الحكومية.

واستطرد أن تراجع حجم مبيعات الشركة للأفراد لتمثل 20% فقط من إجمالى المبيعات بدلاً من 50% قبل 2016 بسبب وقف تراخيص البناء الذى أثر على نشاط القطاع، موضحًا أن وقف تراخيص البناء أمر صحى، وأن تقنين الأوضاع ضرورة هامة للتنظيم المعمارى.

ورجح أن يحدث انخفاض فى الطلب على الأسمنت عالميًا خلال العام المقبل بدفع من حالة الركود الذى عادة ما يتبع مستويات التضخم المرتفعة، مع التوقعات بتراجع أحجام التصدير.

وأوضح، أن غالبية إنتاج المجموعة يتم توجيه للسوق المحلي، فيما يذهب باقى الإنتاج للتصدير، من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع المجموعة والتى تقدر بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، ولكن بعد تطبيق الحكومة قرار ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذى عانى منه القطاع على مدار سنوات، ومن بعد القرار باتت الطاقة الإنتاجية للمجموعة تقدر بحوالى 7 ملايين طن للسوق المحلى والتصدير.

وأصدرت الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القرار رقم 56 لسنة 2021 الذى يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من المصانع العاملة فى مصر.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية فى مصر تقدر بنحو 85 مليون طن سنويًا، فى حين أن الاستهلاك المحلى والتصدير لا يتعدى 50 مليون طن سنويًا، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار خفض الإنتاج لحماية الصناعة من نزيف الخسائر.

وقال إن الشركات بحاجة إلى وضع خطط مستقبلية على مدار أعوام طويلة، فلابد من وضوح المدى الزمنى حتى تستطيع الشركات بناء قرارات استثمارية ووضع خطط طويلة الأمد.

واستطرد أن المجموعة تواجه هذا التحدى عبر التوسع فى التصدير، حيث تسعى المجموعة على فتح أسواق جديدة للتصدير فى إطار خطتها لزيادة مبيعاتها مع تشبع السوق المحلى وفائض الإنتاج، للاستفادة من تحسن الطلب على الأسمنت خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أن الشركة ضاعفت صادراتها من الكلنكر والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجارى بأكثر من الضعف عن العام الماضى على الرغم من المنافسة القوية مع الدول الإقليمية المنتجة للأسمنت ومنها تركيا والسعودية والجزائر.

وتستهدف المجموعة فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة الأفريقية وعلى رأسها دول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية، وليبيا، وأوروبا.

وأكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه الشركة هو تحصيل دعم الصادرات، حيث بلغت مستحقات الشركة لدى برنامج دعم الصادرات أكثر من 800 مليون جنيه، متطلعًا لصرف متأخرات المجموعة من دعم الصادرات فى إطار النهوض بالصناعة.

وأكد على أن تأخر تحصيل مستحقات المجموعة من دعم الصادرات يؤثر على دورة رأس المال العامل للشركة، موضحًا أن الشركة تتلقى الدعم الكامل من المجموعة الأم لتفادى ذلك التأثر.

وتابع أن هناك تسهيلا ائتمانيا مفتوحا مع الشركة الأم بقيمة 250 مليون دولار لتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة وأن صناعة الأسمنت كثيفة استهلاك للدولار، حيث تقدر احتياجات الشركة من الدولار بين 120 إلى 130 مليون دولار سنويا.

وتواجه صناعة الأسمنت التى تعتمد على الفحم كوقود صعوبة فى استيراد الفحم لتوليد الطاقة، ويمثل الفحم حوالى 70% من تكلفة إنتاج الأسمنت مما أثر على ارتفاع الأسعار، فضلاً عن التكاليف الضمنية لعمليات الشحن والتى تساهم بنسبة كبيرة فى ارتفاع الأسعار.

وأرجع السبب فى ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً خلال الفترة الأخيرة بشكل أساسى إلى تضاعف تكلفة الطاقة والمواد الخام والتضخم الطبيعى فى جميع المدخلات الأخرى، مشيرًا إلى انه مع تضاعف تكلفة الطاقة تضاعفت تكلفة إنتاج الكلنكر بنهاية العام الماضى.

وذكر، أن المجموعة توفر الفحم عن طريق الاستيراد من الخارج، والتى شهدت ارتفاعات قياسية عالميًا تصل إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضى نتيجة تغير سعر العملة ونقص الكميات المتوفرة فى السوق العالمى بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن الشركة لديها تعاقد محلى لتوفير الفحم البترولى وللعلم يتم التسديد بالدولار أيضاً.

محمد حجازى العضو المنتدب لشركة هايدلبرج ماتيريالز مصر

وأكد حجازى، أن المجموعة تعتمد على دمج الوقود البديل فى مزيج الطاقة مما يساعد فى ضمان انتقال منخفض للكربون وهو ما يكون مجدياً تجارياً ويساهم فى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لدى المجموعة، مشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة استخدام الوقود البديل خاصة أن جميع الأفران العاملة فى المجموعة مجهزة للتغذية بمواد الوقود البديل.

وأكد أن المجموعة من أوائل الشركات التى تستخدم الوقود البديل فى المحارق الرئيسية، حيث تستخدم الشركة حاليًا ما بين 250 إلى 300 ألف طن من الوقود البديل كل عام، وتهدف إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن العقبة التى تواجه المجموعة فى تلك الجزئية هى مشكلة التوافر والجودة، لأنه لا يوجد ما يكفى من النفايات البلدية المعالجة وغيرها من أنواع الوقود البديل لزيادة معدل إحلال الوقود البديل بالأنواع الأخرى.

وفى سياق متصل، كشف عن أن المجموعة تستهدف استثمار من 17 إلى 18 مليون يورو خلال العام الجارى لتحسين العملية الإنتاجية، موضحًا أنه حتى الآن لم تتحول الشركة لتحقيق الربحية على الرغم من ارتفاع الطلب على الأسمنت، وأن خطة التحول للربحية تأثرت بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم أجمع.

وتمتلك المجموعة نسبة 52% من شركة ريدى ميكس بيتون التى تنتج حوالى 1.2 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة مستحوذة على 16% حصة سوقية من السوق المصرى، حيث توفر فرصة لا مثيل لها للتنوع والتوسع من خلال التواجد المستمر فى قطاع الخرسانة الجاهزة، موضحًا أن الشركة لديها فرصة لاقتناص حصة من خطة الحكومة لتحويل الطرق إلى الخرسانة بدلا من الأسفلت.

وتابع أن تبنى الحكومة خطة تحويل البنية التحتية فى الطرق من الأسفلت إلى الخرسانة هو أمر إيجابى خاصة أن هذا هو المعيار العالمى فى سلامة الطرق.

وحول مصنع طرة، أوضح أن الشركة تدرس الوضع الحالى لتقييم ميزان العرض والطلب فى السوق المحلي، لتحديد مدى إمكانية استئناف الإنتاج فى مصنع أسمنت بورتلاند طرة مرة أخرى، موضحًا أن المصنع لايزال متوقفا، وتقوم المجموعة بدراسة ومتابعة الموقف باستمرار.

وتابع أن المجموعة الأم تولى اهتماًما خاصًا بالشركة فى مصر فهى تمثل ثالث أكبر حجم إنتاج فى شركات المجموعة الأم بعد إندونيسيا، والهند.

وأطلقت المجموعة أيضاً فى عام 2021 منتجات أسمنت جديدة ((البوزولانى والتشطيبات)) ذات انبعاثات أقل من ثانى أكسيد الكربون، وإن المنتجات تتميز بانخفاض نسبة الكلنكر مما يساهم فى خفض البصمة الكربونية.

وحصلت المجموعة العام الماضى على شهادة الإفصاح البيئى للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس – الأيزو، وهذه شهادة تصف منتجاتنا بأنها“منتجات صديقة للبيئة” وتتوافق رسمياً مع معايير الأيزو الدولية، وتساعد هذه المنتجات على الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 25% مقارنة بمنتجات الأسمنت التقليدية.