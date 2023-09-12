“القصير” يبحث فرص التعاون مع شركة روسية لتصنيع المعدات الزراعية
التاريخ
9/12/2023 2:05:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث وزير الزراعة السيد القصير، مع مسئولي إحدى الشركات الروسية الكبرى العاملة في تصنيع المعدات الزراعية؛ فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية، والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.
وقال القصير، إن من ضمن أولويات وزارة الزراعة في المرحلة الحالية، محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزارعين؛ للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج.
وكلف قيادات بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصري من هذه المعدات ونوعيتها؛ لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أهمية توفير الشركة نماذج من المعدات الروسية التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الآلية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف نشرها بالسوق المصري.
من جهته، أعرب رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة اليكسي تروفيمشينكو عن سعادته بارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلى نسبة 30% خلال العام الماضي، كما أكد أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي؛ لما تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.
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