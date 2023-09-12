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“القصير” يبحث فرص التعاون مع شركة روسية لتصنيع المعدات الزراعية

9/12/2023 2:05:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث وزير الزراعة السيد القصير، مع مسئولي إحدى الشركات الروسية الكبرى العاملة في تصنيع المعدات الزراعية؛ فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية، والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.

وقال القصير، إن من ضمن أولويات وزارة الزراعة في المرحلة الحالية، محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزارعين؛ للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج.

وكلف قيادات بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصري من هذه المعدات ونوعيتها؛ لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أهمية توفير الشركة نماذج من المعدات الروسية التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الآلية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف نشرها بالسوق المصري.

من جهته، أعرب رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة اليكسي تروفيمشينكو عن سعادته بارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلى نسبة 30% خلال العام الماضي، كما أكد أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي؛ لما تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.

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