“نيو سينا” للأغذية تخطط لاستثمار مليار جنيه خلال 2024

تستهدف شركة نيو سينا للاستثمارات الغذائية والمشروبات ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال أحمد عبدالمغنى عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالشركة، إن” نيو سينا” حصلت على حق استغلال حصرى لمنتجات ومصانع العلامة التجارية سينا كولا.

أشار عبدالمغنى إلى أن الاستثمارات الجديدة لـ”نيو سينا” ستوجه لإعادة تشغيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج فى المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات.

أضاف عبدالمغنى، أن الشركة تخطط لاستحداث منتجات وأغذية ومشروبات جديدة تلبى احتياجات السوق المصرى استعدادا لاقتحام أسواق تصديرية جديدة بالدول العربية.

أوضح أن“نيو سينا” تسعى لطرح منتجات غذائية ومشروبات ذات جودة عالية والتوسع فى العملية التسويقية لتشمل جميع المحافظات بعدما كانت محافظات الجنوب تتمتع بالنسبة الكبرى من عمليات البيع والتوزيع يليها محافظات شمال الدلتا.

وأوضح عبدالمغنى أنه تم توقيع اتفاق فى نوفمبر 2022 مع الإدارة القديمة لشركة سينا كولا يتم بمقتضاها استحواذ شركة نيو سينا على جميع مصانع سينا كولا واستغلال العلامة وجميع الحقوق التجارية والصناعية الخاصة بها حصريا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن سينا كولا للمشروبات قد تأسست عام 2008 وانشأت أول مصنع لها فى المنطقة الصناعية ببرق العز بمحافظة الدقهلية.

وبعد مرور عامين من بداية الإنتاج تم افتتاح المصنع الثانى بالمنطقة الصناعية بجمصة لمواجهة الطلبات المتزايدة على المنتج.

وأشاد عبد المغنى بالإجراءات التى اتخذتها وشجعت المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم وفتح آفاق استثمارية جديدة لتعزيز قدرات مصر الاقتصادية وتحقيق رؤيتها 2030.