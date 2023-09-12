“نيو سينا” للأغذية تخطط لاستثمار مليار جنيه خلال 2024

“نيو سينا” للأغذية تخطط لاستثمار مليار جنيه خلال 2024
التاريخ
9/12/2023 2:05:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews) عبدالغنى: الحصول على حقوق انتاج واستغلال“سينا كولا” وخطة لفتح أسواق تصديرية جديدة
تستهدف شركة نيو سينا للاستثمارات الغذائية والمشروبات ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال أحمد عبدالمغنى عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالشركة، إن” نيو سينا” حصلت على حق استغلال حصرى لمنتجات ومصانع العلامة التجارية سينا كولا.
أشار عبدالمغنى إلى أن الاستثمارات الجديدة لـ”نيو سينا” ستوجه لإعادة تشغيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج فى المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات.
أضاف عبدالمغنى، أن الشركة تخطط لاستحداث منتجات وأغذية ومشروبات جديدة تلبى احتياجات السوق المصرى استعدادا لاقتحام أسواق تصديرية جديدة بالدول العربية.
أوضح أن“نيو سينا” تسعى لطرح منتجات غذائية ومشروبات ذات جودة عالية والتوسع فى العملية التسويقية لتشمل جميع المحافظات بعدما كانت محافظات الجنوب تتمتع بالنسبة الكبرى من عمليات البيع والتوزيع يليها محافظات شمال الدلتا.
وأوضح عبدالمغنى أنه تم توقيع اتفاق فى نوفمبر 2022 مع الإدارة القديمة لشركة سينا كولا يتم بمقتضاها استحواذ شركة نيو سينا على جميع مصانع سينا كولا واستغلال العلامة وجميع الحقوق التجارية والصناعية الخاصة بها حصريا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن سينا كولا للمشروبات قد تأسست عام 2008 وانشأت أول مصنع لها فى المنطقة الصناعية ببرق العز بمحافظة الدقهلية.
وبعد مرور عامين من بداية الإنتاج تم افتتاح المصنع الثانى بالمنطقة الصناعية بجمصة لمواجهة الطلبات المتزايدة على المنتج.
وأشاد عبد المغنى بالإجراءات التى اتخذتها وشجعت المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم وفتح آفاق استثمارية جديدة لتعزيز قدرات مصر الاقتصادية وتحقيق رؤيتها 2030.
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