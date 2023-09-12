“العربية للتصنيع” تنشئ مصنعاً لتدوير إطارات المركبات

“العربية للتصنيع” تنشئ مصنعاً لتدوير إطارات المركبات
التاريخ
9/12/2023 2:05:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تتعاون الهيئة العربية للتصنيع، مع شركات ألمانية لإنشاء مصنع لتدوير إطارات المركبات بجميع أنواعها؛ تنفيذاً لتوجهات الدولة فى تشجيع المنتج المحلى، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنّ الهيئة حريصة على استغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية، بما يسهم فى العمل على خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن الهيئة وقعت، مذكرة تفاهم مع شركتين ألمانيتين وهما ((INTEC Rubber Powder GmbH، RPatent & License GmbH))، وذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بمصر.
وأوضح أن هذا التعاون يعد من ضمن مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة، وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة، فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ولفت ((عبداللطيف))، أن الهيئة تحرص على تنفيذ شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء فى تأسيس مصنع بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لجميع أنواع المركبات.
وأوضح أن هذا المشروع الصناعى يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتدوير إطارات السيارات والمركبات بجميع أنواعها طبقاً لمواصفات الجودة العالمية، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، ما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد المصرى.
وأضاف أنه جارٍ اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، وسيوفر هذا التعاون العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
MENAFN12092023000202011048ID1107054600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.