“العربية للتصنيع” تنشئ مصنعاً لتدوير إطارات المركبات

وقال اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنّ الهيئة حريصة على استغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية، بما يسهم فى العمل على خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح أن الهيئة وقعت، مذكرة تفاهم مع شركتين ألمانيتين وهما ((INTEC Rubber Powder GmbH، RPatent & License GmbH))، وذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بمصر.

وأوضح أن هذا التعاون يعد من ضمن مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة، وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة، فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ولفت ((عبداللطيف))، أن الهيئة تحرص على تنفيذ شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء فى تأسيس مصنع بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لجميع أنواع المركبات.

وأوضح أن هذا المشروع الصناعى يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتدوير إطارات السيارات والمركبات بجميع أنواعها طبقاً لمواصفات الجودة العالمية، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، ما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد المصرى.

وأضاف أنه جارٍ اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، وسيوفر هذا التعاون العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.