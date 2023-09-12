وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفاع صادرات القطاع خلال يونيو الماضي بنحو 44,7% لتسجل 11,4 مليون دولار مقابل 7,9 مليون دولار خلال مارس 2022.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى أفريقيا بنسبة 14,3% خلال النصف الأول لتبلغ 3,2 مليون دولار في مقابل 2,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

واستحوذ قطاع دباغة الجلود على 60% من صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، بقيمة 34,1 مليون دولار في مقابل 47 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الجلود إلى الصين نحو 9,713 مليون دولار، وللهند بما قيمته 7,631 مليون دولار، وإلى إسبانيا بنحو 7,166 مليون دولار، وإلى ايطاليا بقيمة 3,881 مليون دولار، وللبرتغال بنحو 2,018 مليون دولار.

ونوه التقرير بارتفاع صادرات مصر من الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية لتسجل 22,7 مليون دولار مقابل 4,3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأوضح أن صادرات مصر من الأحذية والفوندي خلال الفترة من“يناير- يونيو 2023” سجلت 18,7 مليون دولار مقابل 3,5 مليون دولار، لتستحوذ على 32,8% من إجمالي صادرات القطاع، وصادرات المصنوعات والملابس الجلدية نحو 4,1 مليون دولار في مقابل 800 ألف دولار، لتستحوذ على 7,2% من اجمالي صادرات القطاع.

وسجلت صادرات مصر من الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية خلال النصف الأول من 2023 للإمارات نحو 12,352مليون دولار، ولتركيا نحو 3,154 مليون دولار ولليبيا نحو 1,987 مليون دولار.





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