جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والوفد المرافق من مسئولي الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وممثلي جامعة الوادي الجديد وجامعة صوفيا اليابانية؛ وذلك لوضع الإطار التنفيذي للمشروع المزمع تنفيذه بين المحافظة والهيئة، والاتفاق بشأن توقيع الاتفاقية خلال الفترة القادمة.

وأشار المحافظ إلي زيارته الأخيرة إلى الصين ضمن فعاليات تأسيس“اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية” والتي شاركت فيها دولة اليابان، آملًا أن تتحول نتائجها إلى تعاون ملموس على أرض الواقع.

كما أوضح أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة، وتستهدف اختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمجالات الزراعة والري، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات لبدء التنفيذ الفعلي.





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