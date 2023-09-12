محافظ الوادي الجديد يؤكد الرغبة في التوسع لإحياء صناعة الحرير بالتعاون مع اليابان
التاريخ
9/12/2023 2:05:05 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط على الرغبة في التوسع في مشروع إعادة إحياء صناعة الحرير بالتعاون مع الجانب الياباني من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة؛ لتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل للأسر البسيطة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والوفد المرافق من مسئولي الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وممثلي جامعة الوادي الجديد وجامعة صوفيا اليابانية؛ وذلك لوضع الإطار التنفيذي للمشروع المزمع تنفيذه بين المحافظة والهيئة، والاتفاق بشأن توقيع الاتفاقية خلال الفترة القادمة.
وأشار المحافظ إلي زيارته الأخيرة إلى الصين ضمن فعاليات تأسيس“اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية” والتي شاركت فيها دولة اليابان، آملًا أن تتحول نتائجها إلى تعاون ملموس على أرض الواقع.
كما أوضح أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة، وتستهدف اختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمجالات الزراعة والري، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات لبدء التنفيذ الفعلي.
أ ش أ
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