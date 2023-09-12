“البيئة”: توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومركز الابتكار وشركة مواد البناء الخضراء، للتعاون فى مجال إدارة مخلفات البناء والهدم.

واتفقت الأطراف، وفقاً لبنود الاتفاقية، على تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهدت وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة من الشركات ألمانية (شركة INTEC Rubber powder GmbH، وشركة RPatent & License GmbH)، لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة.

وأكدت وزيرة البيئة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يعتزم التحالف الثلاثي التعاون لإنشاء شركة مشتركة في القاهرة بحيث تمتلك شركة Rنسبة 30% من أسهم هذه الشركة الجديدة، ويكون اسم الشركة الجديدة هو (AOI – INTEC Egypt)، على أن يتفق الطرفان على الشكل القانوني وحصة رأس المال والمدة ومجلس الإدارة وحصة الأرباح والتفاصيل الأخرى للشركة الجديدة، حيث يتم منح الشركة الجديدة الحقوق الحصرية لبيع وتشغيل نظام INTEC RC 500/05 لدول ومناطق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن شراء أنظمة وخدمات المصنع التي تقدمها شركة INTEC الألمانية، بعد إبرام الاتفاقية المعنية.

وأوضحت مذكرة التفاهم عدد من التفاهمات الأساسية لدى الأطراف الموقعة على المذكرة فيما يخص تركيب وتشغيل أنظمة المصنع فى دول ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستوفر الشركة الألمانية الدعم الفني الكامل وإدارة المصنع للشركة الجديدة.

كما شهدت، توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من شركة جرين بلانيت للحلول البيئية المستدامة، وشركة ZERO CARBON Limited الإماراتية المتخصصة في مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون، من خلال الاستثمار والتصميم والتنفيذ.