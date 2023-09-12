“البيئة”: توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

“البيئة”: توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء
التاريخ
9/12/2023 2:05:05 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال دعم الاستثمارات الخضراء، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومركز الابتكار وشركة مواد البناء الخضراء، للتعاون فى مجال إدارة مخلفات البناء والهدم.
واتفقت الأطراف، وفقاً لبنود الاتفاقية، على تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما شهدت وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة من الشركات ألمانية (شركة INTEC Rubber powder GmbH، وشركة RPatent & License GmbH)، لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يعتزم التحالف الثلاثي التعاون لإنشاء شركة مشتركة في القاهرة بحيث تمتلك شركة Rنسبة 30% من أسهم هذه الشركة الجديدة، ويكون اسم الشركة الجديدة هو (AOI – INTEC Egypt)، على أن يتفق الطرفان على الشكل القانوني وحصة رأس المال والمدة ومجلس الإدارة وحصة الأرباح والتفاصيل الأخرى للشركة الجديدة، حيث يتم منح الشركة الجديدة الحقوق الحصرية لبيع وتشغيل نظام INTEC RC 500/05 لدول ومناطق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن شراء أنظمة وخدمات المصنع التي تقدمها شركة INTEC الألمانية، بعد إبرام الاتفاقية المعنية.
وأوضحت مذكرة التفاهم عدد من التفاهمات الأساسية لدى الأطراف الموقعة على المذكرة فيما يخص تركيب وتشغيل أنظمة المصنع فى دول ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستوفر الشركة الألمانية الدعم الفني الكامل وإدارة المصنع للشركة الجديدة.
كما شهدت، توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من شركة جرين بلانيت للحلول البيئية المستدامة، وشركة ZERO CARBON Limited الإماراتية المتخصصة في مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون، من خلال الاستثمار والتصميم والتنفيذ.
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