وأضاف عبدالكريم – خلال استعراضه اليوم الثلاثاء لتقرير بشأن إنجازات الهيئة خلال عام – أن معدلات الأداء والنمو الصناعي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق على كافة المستويات خاصة الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين وما حصلت عليه من تيسيرات كبيرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال عام 2023 بتخصيص 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات بزيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة.

وأشار إلى حزمة التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 300 حتى 500 جنيه حاليًا، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة.

وتابع أن التيسيرات شملت أيضًا قيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول على الوحدات الصناعية، مع إتاحة حصول المستثمر على أكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة 9 أشهر من الاستلام؛ للتيسير على المستثمرين.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات لرفع الأعباء عن صغار المستثمرين.

وذكر أن تقرير حصاد إنجازات الهيئة شهد ارتفاعًا كبيرًا أيضا بمؤشرات الأداء على مستوى خدمات التراخيص وخدمات الأراضي الصناعية.