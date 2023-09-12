“عُلما” رئيسًا تنفيذيًا لـ”جوميا مصر” خلفاً للجابرى

“عُلما” رئيسًا تنفيذيًا لـ”جوميا مصر” خلفاً للجابرى
التاريخ
9/12/2023 2:04:35 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة جوميا للتجارة الإلكترونية عن اختيارها عبد اللطيف علما، فى منصب الرئيس التنفيذى للشركة.
كما تم تصعيد هشام الجابرى الرئيس التنفيذى السابق للشركة لمنصب رئيس القطاع التجارى للمجموعة على النطاق القارى بعد النجاحات التى حققها على مدار عمله فى جوميا والاستفادة من خبراته على مستوى المجموعة.
وقال عبد اللطيف علما الرئيس التنفيذى الجديد لشركة جوميا مصر:“ملتزمون بتحسين حياة عملائنا وأن نكون اختيارهم المفضل دائماً للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وأشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من قصة نجاح جوميا فى مصر، الذى تحقق بفضل الاهتمام برضا العملاء والمدفوعات الآمنة والشراكات القوية مع الجهات العالمية والمحلية”.
وانضم عبد اللطيف إلى منصب الرئيس التنفيذى لجوميا مصر بعد أن تقلد عدة مناصب منها نائب الرئيس لنمو الأعمال والمدير التنفيذى لجوميا باى مصر والمدير التنفيذى لجوميا باى للمجموعة.
وعمل عبد اللطيف كاستشارى بشركة ماكنزى، وهو عضو فى الفريق المؤسس لمكتب ماكنزى القاهرة، كما يعد من المؤسسين ورئيسًا لمجلس أمناء لمؤسسة مجموعة العشرين T20.
كما يعتبر عُلما رائد أعمال مساهم بارز فى مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمى والإعلانات والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
ويحمل عُلما شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال من إنسياد 2008، وشهادة البكالوريوس فى علوم الحاسوب“B.Sc” والماجستير فى علوم الحاسوب“M.Sc” من جامعة كونكورديا فى مونتريال والجامعة الألمانية فى القاهرة على التوالى.
MENAFN12092023000202011048ID1107054595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.