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“عُلما” رئيسًا تنفيذيًا لـ”جوميا مصر” خلفاً للجابرى

9/12/2023 2:04:35 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة جوميا للتجارة الإلكترونية عن اختيارها عبد اللطيف علما، فى منصب الرئيس التنفيذى للشركة.

كما تم تصعيد هشام الجابرى الرئيس التنفيذى السابق للشركة لمنصب رئيس القطاع التجارى للمجموعة على النطاق القارى بعد النجاحات التى حققها على مدار عمله فى جوميا والاستفادة من خبراته على مستوى المجموعة.

وقال عبد اللطيف علما الرئيس التنفيذى الجديد لشركة جوميا مصر:“ملتزمون بتحسين حياة عملائنا وأن نكون اختيارهم المفضل دائماً للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وأشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من قصة نجاح جوميا فى مصر، الذى تحقق بفضل الاهتمام برضا العملاء والمدفوعات الآمنة والشراكات القوية مع الجهات العالمية والمحلية”.

وانضم عبد اللطيف إلى منصب الرئيس التنفيذى لجوميا مصر بعد أن تقلد عدة مناصب منها نائب الرئيس لنمو الأعمال والمدير التنفيذى لجوميا باى مصر والمدير التنفيذى لجوميا باى للمجموعة.

وعمل عبد اللطيف كاستشارى بشركة ماكنزى، وهو عضو فى الفريق المؤسس لمكتب ماكنزى القاهرة، كما يعد من المؤسسين ورئيسًا لمجلس أمناء لمؤسسة مجموعة العشرين T20.

كما يعتبر عُلما رائد أعمال مساهم بارز فى مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمى والإعلانات والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ويحمل عُلما شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال من إنسياد 2008، وشهادة البكالوريوس فى علوم الحاسوب“B.Sc” والماجستير فى علوم الحاسوب“M.Sc” من جامعة كونكورديا فى مونتريال والجامعة الألمانية فى القاهرة على التوالى.

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