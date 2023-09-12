وقد شارك الوزير، في مراسم الافتتاح الرسمي للمعرض التي تمت بحضور عدد من وزراء وسفراء الدول المُشاركة بالمعرض، كما شارك أيضاً في الافتتاح السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى جمهورية روسيا الاتحادية، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وحرص أحمد عيسى على إلقاء كلمة خلال مراسم الافتتاح للمعرض، أشار خلالها إلى أهمية صناعة السياحة ودورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكداً على أهمية السياحة في خلق التقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب.

كما وجه الدعوة للحضور وكافة المشاركين في المعرض لزيارة الجناح المصري المُشارك للاطلاع على المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من المعارض السياحية المهمة في السوق الروسي، لافتاً إلى أهمية هذا السوق باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المُصدرة للسياحة إلى مصر.

وعقب الافتتاح، قام أحمد عيسى بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالمعرض، وتحدث معهم عن أبرز التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأطلعهم على مستجدات العمل وخطط التحرك الحالية بالوزارة.

واستمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الروسي بصفة خاصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال فعاليات المعرض ولا سيما في ظل مشاركتهم الفعالة.

ومن جانبهم، وجه العارضون الشكر للوزارة على كافة سبل الدعم التي تقدمها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.

ويشارك في المعرض هذا العام 15 دولة حول العالم، و50 منطقة روسية، وتشارك مصر بجناح مساحته 100 م2، يضم 6 من الشركات والمنشآت الفندقية وشركات الطيران المصرية.

وعلى هامش هذا الافتتاح، التقى أحمد عيسى، داخل الجناح المصري، مع مسئولي عدد من شركات طيران مصرية وروسي، حيث تم مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر، والتعرف على خططهم التشغيلية وحركة الحجوزات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، واستمتع لمقترحاتهم وللتحديات التي تواجههم لتنمية وزيادة أعداد الرحلات الخاصة بشركاتهم إلى مصر.

كما التقى، أيضاً، بالسفير طارق بن سالم سفير دولة تونس بموسكو، حيث حرص السفير على زيارة الجناح المصري المشارك، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مصر وتونس، والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار، وتم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أوجه التعاون السياحي بين البلدين، وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من تونس إلى مصر.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد خلال زيارته الحالية، عدداً من اللقاءات المهنية مع مسئولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملين في السوق الروسي لمناقشة سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي.

كما عقد، عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها روسيا اليوم بالعربي RT Arabic ، وبرنامج نيوز ميكر، وبرنامج جسور، بالإضافة إلى قناة TV BRICS.