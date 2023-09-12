“عيسى” يبحث سبل جذب مزيد من السياح الروس إلى مصر

“عيسى” يبحث سبل جذب مزيد من السياح الروس إلى مصر
التاريخ
9/12/2023 2:04:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسية، خلال زيارته لموسكو.
والتقى عيسى بعدد من مسئولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسي، بالإضافة إلى المسئولين عن موقع الحجز Stelat.ru، وشركة Red Wings للطيران.
وقام باستعراض أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ومؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الروسي خلال العام الجاري، حيث يعد السوق الروسي من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي تستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث عن أبرز المنتجات السياحية الرئيسة التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها وتركز الوزارة عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الفرصة المتاحة أمام منظمي الرحلات لخلق منتج جديد لعملائهم يجمع بين أكثر من تجربة، استثماراً للمقومات السياحية الثرية التي تتمتع بها مصر، وللاستفادة من تضاعف أعداد رحلات الطيران الداخلي في مصر مما يعمل على تسهيل حركة السائحين والربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.
كما قام أيضاً في ذات السياق، بإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.
وأشار أيضاً إلى الفرصة الواعدة للمنتج السياحي الإقليمي الجديد الذي يجمع بين مصر والأردن ويقدم فرصة للسائحين والزائرين لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بكل من مدن طابا والقاهرة الكبرى بمصر ومدينتي البتراء والعقبة بالأردن.
ولفت عيسى إلى جهود تحسين التجربة السياحية في مصر التي تعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها وخاصة منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية بأبو سمبل والأقصر وأسوان.
كما استعرض حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران على تشغيل وزيادة رحلات الطيران إلى مصر بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران وبرامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية.
وتعرف الوزير خلال اللقاءات، على الخطط التشغيلية الخاصة بمنظمي الرحلات وحجم الطلب وحركة الحجوزات لديهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر، والتحديات التي قد تواجههم لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من روسيا.
ومن جانبهم، قام منظمو الرحلات باستعراض حجم الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر من السوق الروسي خلال الفترة الماضية، وخططتهم خلال الموسم الشتوي.
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