“عيسى” يبحث سبل جذب مزيد من السياح الروس إلى مصر

والتقى عيسى بعدد من مسئولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسي، بالإضافة إلى المسئولين عن موقع الحجز Stelat.ru، وشركة Red Wings للطيران.

وقام باستعراض أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ومؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الروسي خلال العام الجاري، حيث يعد السوق الروسي من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي تستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث عن أبرز المنتجات السياحية الرئيسة التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها وتركز الوزارة عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الفرصة المتاحة أمام منظمي الرحلات لخلق منتج جديد لعملائهم يجمع بين أكثر من تجربة، استثماراً للمقومات السياحية الثرية التي تتمتع بها مصر، وللاستفادة من تضاعف أعداد رحلات الطيران الداخلي في مصر مما يعمل على تسهيل حركة السائحين والربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.

كما قام أيضاً في ذات السياق، بإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.

وأشار أيضاً إلى الفرصة الواعدة للمنتج السياحي الإقليمي الجديد الذي يجمع بين مصر والأردن ويقدم فرصة للسائحين والزائرين لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بكل من مدن طابا والقاهرة الكبرى بمصر ومدينتي البتراء والعقبة بالأردن.

ولفت عيسى إلى جهود تحسين التجربة السياحية في مصر التي تعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها وخاصة منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية بأبو سمبل والأقصر وأسوان.

كما استعرض حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران على تشغيل وزيادة رحلات الطيران إلى مصر بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران وبرامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية.

وتعرف الوزير خلال اللقاءات، على الخطط التشغيلية الخاصة بمنظمي الرحلات وحجم الطلب وحركة الحجوزات لديهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر، والتحديات التي قد تواجههم لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من روسيا.

ومن جانبهم، قام منظمو الرحلات باستعراض حجم الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر من السوق الروسي خلال الفترة الماضية، وخططتهم خلال الموسم الشتوي.